PlayStation 5'in Oyunlara Küstüren Fiyatı Ortaya Çıktı

PlayStation 5'in fiyatı hala resmi olarak açıklanmamış olsa da, yeni nesil konsolun fiyatı bir perakende sitesinde listelendi. Eğer sitedeki fiyat doğruysa, PS5 geride gözü yaşlı oyuncular bırakacak gibi görünüyor.

Sony, PS5'in donanım özelliklerini geçtiğimiz haftalarda açıkladı ancak yeni nesil konsol için fiyat noktasında hala tahminden öteye gidemiyoruz. Sony'nin finans müdürü Hiroki Totoki, geçtiğimiz ay yatırımcılara PS5'in fiyatının henüz belirlenmediğini söylemişti ki resmi bir açıklama gelmediği için bu durumun devam ettiğini düşünüyoruz.

Analistler daha önce PS5'in fiyatı için 450-500 dolar arasında tahminlerde bulunsalar da, yeni bir gelişmeye göre konsolun fiyatı oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü PS5'in fiyatı, Danimarkalı perakende sitesi føtex'te 6.989 Danimarka kronu (yaklaşık 1030 dolar) olarak listelendi.

Sayfada PS5'in fiyatının yanı sıra satılacağı tarih de listeleniyor ve bu tarih, 1 Aralık 2020 olarak belirlenmiş durumda. Daha önce Sony tarafından yapılan açıklamalarda PlayStation 5'in çıkış tarihi için Kasım-Aralık aylarına denk gelen tatil sezonu gösterilmişti. Bu nedenle 1 Aralık tarihi kaynaksız bir tarih değil. Ancak fiyat, beklentilerin çok ama çok üzerinde.

Şu anda dünya koronavirüs nedeniyle sektörel ve ekonomik bir dengesizlik yaşıyor ve PS5'in çıkışı da bu durumdan etkilenebilir. Ekonomik dengesizlikten minimum seviyede etkilenmek isteyen Sony, PS5'in fiyatını artırabilir ya da lansmanını geciktirebilir.