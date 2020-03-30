Uzun Süre Eve Kapananlar İçin Bitmek Bilmeyen 10 Harika Oyun

Kişisel izolasyon günlerinde evden çıkmayacak olmak insanı bunaltabiliyor. Neyse ki elimizde bitmek bilmeyen birçok oyun var. Gelin oynanış süreleriyle dudak uçuklatan bu oyunlara birlikte bakalım.

Bildiğiniz üzere yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2’nin sebep olduğu COVID-2019 salgını dolayısıyla tüm uzmanlar, evlerimizden mecburiyet haricinde çıkmamak gerektiğini söylüyorlar. Biz de tüm okurlarımızdan bu uyarılara dikkat etmesini rica ediyoruz. Aynı zamanda bu süreçte oyun oynamayı seven okurlarımıza da rehber olmaya çalışıyoruz.

Belki çok merak etmenize rağmen daha önce fırsat veremediğiniz oyunlar vardır. Fazla fazla vaktimizin olduğu bugünlerde onlara göz atmak istiyor olabilirsiniz. Ancak eğer aklınızda belirli bir oyun yoksa, gelin oynanış süreleriyle adeta yarı zamanlı mesai hâline dönüşebilen oyunlara bir göz atalım.

Kişisel karantina günleriniz için uzun süreye sahip oyunlar:

The Elder Scrolls V: Skyrim

Persona 5

Kerbal Space Program

The Witcher 3: Wild Hunt

Spelunky

Monster Hunter World

Dreams

ARK: Survival Evolved

Fallout 4 (GOTY Edition)

Forza Motorsport 7

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Platform: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

Fiyat: Steam: 114,99 TL / PSN: 279 TL / Microsoft Store: 136,25 TL / Nintendo Store: 59,99 dolar

Oynanış süresi: 128 saat

Bethesda’nın en sevilen oyun serilerinden biri şüphesiz Elder Scrolls serisi. Skyrim ise Elder Scrolls serisi içinde her zaman ayrı bir yere sahip olacak. 2011 yılında çıkmasına rağmen günümüzde Steam üzerinde en çok anlık oyuncuya sahip olan oyunlardan biri.

Ayrıca Bethesda elinden çıkma bir rol yapma oyunu olduğu için tekrar oynanılabilirliği en yüksek oyunlardan birisi. Oyunu yüz kere oynamak bile her ihtimali görmeye yetmeyebiliyor. Bunun üzerine bir de yüksek modlanabilirlik eklenince oyuncuların yüze yüze bitiremeyeceği bir okyanus oluşmuş oluyor.

Persona 5

Platform: PS3, PS4

Fiyat: PSN: 299 TL

Oynanış süresi: 112 saat

İsminin aksine aslında Persona serisinin altıncı oyunu olan Persona 5, yalnızca Playstation konsollar üzerinde oynanabiliyor. Bu yönden Playstation sahibi okurlarımız oldukça şanslı. Ancak Playstation sahibi olmayanların da gönlünü almak için Xbox ve PC özeli bir oyun da listemize ekledik.

Oyunun kendisinden de biraz bahsedelim. Persona 5 oynanış süresi olarak oldukça iddialı bir rol yapma oyunu. Oyunda takma ismi Joker olan bir lise öğrencisini canlandırıyoruz. Oynanış gece-gündüz ve iklim döngülerinden etkileniyor. Eğer bir Playstation 3 veya Playstation 4 sahibiyseniz kesinlikle göz atmanız gerektiğini düşünüyoruz.

Kerbal Space Program

Platform: PC, PS4, Xbox One Mac OS, Linux,

Fiyat: Steam: 59 TL / PSN: 189 TL / Microsoft Store: 176,50 TL

Oynanış süresi: 185 saat

Kerbal Space Program tam anlamıyla bir uzay gemisi simülasyonu. Oyunun amacı ise yalnızca bir uzay gemisini sürmek değil. Aynı zamanda uzay gemisini doğru şekilde inşaa ederek sürülebilir hâle getirmek.

Oyunda bulunan uzay gemilerinin mürettebatı insansı (humanoid) uzaylılar. Bu uzaylılar fizik mühendisleri olacak ki, oyundaki fizik motoru insanı hayrete düşürecek seviyede gerçekçi. O yüzden uzay geminizi düzgün inşaa etmeden önce öğrenmeniz gereken çok şey var. Haliyle oyun da bitmek bilmiyor.

The Witcher 3: Wild Hunt

Platform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Fiyat: Steam: 59,99 TL / PSN: 134 TL / Microsoft Store: 70,50 TL / Nintendo Store: 59,99 dolar

Oynanış süresi: 102 saat

CD Projekt’in şâheseri olarak bildiğimiz The Witcher 3, evlerimizde durmamız gereken bu zamanda en sadık yoldaşınız olabilir. Çünkü oyunda yapılabileceklerin neredeyse sınırı yok. Geralt of Rivia ile dünyayı bir Witcher’ın gözünden görmek için en doğru zamanlardan birindeyiz.

Bildiğiniz üzere The Witcher bir romandan uyarlama. Aynı zamanda romandan uyarlanan bir dizisi de Netflix üzerinden izlenebiliyor. Eğer henüz diziyi izlemediyseniz hem dizisini izleyerek hem de oyununu oynayarak kendinizi adeta kampa sokabilirsiniz.

Spelunky

Platform: PC, PS3, PS4, PS Vita, Mac OS

Fiyat: Steam: 24 TL / PSN: 69 TL

Oynanış süresi: 40 saat

Spelunky kendinizi her defasında başka bir macerada bulabileceğiniz bir platform oyunu. Çünkü oyun yapısı gereği girdiğiniz bölgeleri her seferinde rastgele oluşturuyor. O yüzden oynanış süresinin 40 saat olması sizi yanıltmasın. Yeniden oynanılabilirliği oldukça yüksek bir oyun.

Spelunky aslında Steam’e çıkışının yıllar öncesinde çıkış yapmıştı. Sonrasında grafikleri HD kalitede düzenlenerek Steam ve PSN kullanıcılarına da sunuldu. Eğer vaktinizi bir platform oyunuyla değerlendirmek isterseniz hiç düşünmeden tercihinizi Spelunky’den yana kullanabilirsiniz.

Monster Hunter: World

Platform: PC, PS4, Xbox One

Fiyat: Steam: 139 TL / PSN: 114 TL / Microsoft Store: 133,75 TL

Oynanış süresi: 96 saat

Monster Hunter Capcom’un uzun yıllardır devam ettirdiği, çok da sevilen bir aksiyon rol yapma serisi. Monster Hunter: World ise serinin en yeni oyunu. Tek başınıza oynayabildiğiniz gibi dilerseniz arkadaşlarınızla birlikte de yaratık avına çıkabiliyorsunuz.

Monster Hunter: World’ün listemizde bulunan bir diğer oyun olan The Witcher 3 ile iş birliği yapmışlığı da var. Bu işbirliğinden şu anda haberdar olduysanız, oyunu ne şekilde etkilediğini sürprizini kaçırmamak adına söylemiyoruz. Ancak kesinlikle tecrübe edilmesi gereken bir deneyim olduğunu söyleyebiliriz. :)

Dreams

Platform: PS4

Fiyat: PSN: 249 TL

Oynanış süresi: Sınırsız

Dreams yalnızca Playstation platformuna özel olarak çıkış yapan bir “oyun yapma oyunu”. Çıkarken geliştiricilerinin Dreams’te her oyun yapılabilir gibi bir iddiası vardı. Başta pek gerçekçi olmayan bu iddia, oyun çıktıktan sonra doğrulanmış oldu. En güzel tarafıysa Dreams üzerinde bir oyun yapmak için grafik tasarım veya kodlama gibi işçilikleri yapmak zorunda olmamak.

Oyunun sınırsız bir oynanış süresine sahip olmasının en önemli sebebi de herkesin kendi oyununu yapabiliyor olması. Böylelikle sadece oyun oynamak için Dreams’e giren insanların seçenekleri asla bitmiyor. Bu durum uzun bir süre değişmeyecek gibi görünüyor. O yüzden Dreams de uzun soluklu bir deneyim için şans verebileceğiniz oyunlar arasında.

ARK: Survival Evolved

Platform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Linux, Mac OS

Fiyat: Steam: 77 TL / PSN: 239 TL / Microsoft Store: 212,50 TL / Nintendo Store: 49,99 dolar

Oynanış süresi: 114 saat

ARK: Survival Evolved, çıkışı her ne kadar pek parlak olmasa da zamanla kendisini çok geliştiren bir oyun oldu. Oyun ilk hâliyle çok büyük optimizasyon sıkıntıları barındırıyordu. Hatta çıktığı dönem piyasadaki en güçlü ekran kartları bile ARK’ı stabil bir şekilde çalıştırma konusunda başarılı olamıyordu.

Gelelim oyunda ne yapıldığına. ARK: Survival Evolved, oyuncuları dinozorlarla dolu bir dünyaya götürüyor. Oyuncular bu dünyada yeri gelince dinozorlarla savaşıp yemek yemek, yeri gelince de dinozorları evcilleştirerek onları binek hayvan hâline getirmek durumunda. Tahmin edebileceğiniz üzere bu hiç kolay bir iş olmadığı için oyunu oldukça uzun süreler oynamak gerekiyor.

Fallout 4 (GOTY Edition)

Platform: PC, PS4, Xbox One

Fiyat: Steam: 266 TL / PSN: 299 TL / Microsoft Store: 367,50 TL

Oynanış süresi: 80 saat

Bethesda’nın oyun dünyasına kazandırdığı en büyük markalardan bir diğeri de şüphesiz Fallout serisi. Fallout 4 çıkış yaptığı zaman eleştirmenlerden olumlu puanlar almak konusunda bir takım sorunlar yaşamış olsa da zamanla eleştirilen noktalar düzeltildi. Öyle olunca da hatalardan arınmış bir Fallout oyunu ortaya çıktı.

Oyunun Game of the Year Edition sürümünü önermemizin sebebi, oynanış süresinin normal sürümüne göre daha uzun olması. Ancak tabii ki oyunun sade hâlini alarak da oldukça uzun bir süre oynayabilirsiniz. Zira Fallout 4 içerisinde sayısız görev barındıran bir oyun.

Forza Motorsport 7

Platform: PC, Xbox One

Fiyat: Microsoft Store: 110 TL

Oynanış süresi: 83 saat

Yukarıda da belirttiğimiz gibi listemize PC ve Xbox kullanıcılarının da yüzünü güldürecek bir oyun koyduk. Bunu da gelmiş geçmiş en iyi yarış oyunu serilerinden bir tanesine yer vererek yapmak istedik. Forza her zaman için Xbox’ın adeta bir oyun merkezi olan Playstation’a karşı en güçlü rakiplerinden biri oldu.

Forza Motorsport 7 ise bir yarış oyununun sahip olması gereken neredeyse her şeye sahip. Eleştirmenlerden aldığı puanlar ise çok yüksek. Tabii Forza markasının birden fazla serisi var. Ancak biz pist yarışına odaklanan Forza Motorsport 7 ile daha uzun süre vakit geçirebileceğinizi düşünüyoruz.

Evde kaldığı süre boyunca az ama öz oyunlara odaklanmak isteyen okurlarımıza tavsiyeler verdiğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Gitmeden önce de size bir hatırlatma yapalım: Koronavirüs endişe verici olabilir. Olması da gerek. Ancak bu endişenin dozunu kaçırmadan, tedbirlerimizi de elden bırakmayarak toplum olarak bu hastalığı alt etmemiz mümkün. Hepinize sağlıklı günler dileriz!