Yeni bir araştırma, düzenli ve dozunda tüketilen kahve ve çayın kalp sağlığını koruyabileceğini ve kafein tüketiminin kardiyometabolik hastalık riskini azalttığını gösterdi.

Yapılan yeni bir araştırma kahve ve çayın kalp sağlığına olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu. İngiltere Biobank'taki 300,000'den fazla kişinin sağlık verilerini inceleyen bilim insanları, düzenli kafein tüketiminin kardiyometabolik hastalık riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Çin ve İsveç'ten araştırmacılar, günde üç fincan kahve veya beş fincan çay içmenin, kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet gibi sorunların riskini yüzde 40’tan fazla düşürdüğünü buldular. Çalışmaya göre, orta düzeyde kafein tüketimi, bu hastalıkların bir arada görülme riskini azaltarak kalp sağlığını koruyabilir. Ayrıca, bu durumun kardiyometabolik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceği vurgulandı.

Kafeinli içeriklerin kalp sağlığı üzerindeki etkileri netleşiyor mu?

Araştırmada başlangıçta herhangi bir kardiyometabolik hastalığı bulunmayan 172,315 sağlıklı bireyden oluşan bir grup, kafeinin kalp sağlığı üzerindeki etkileri açısından incelendi. Ek olarak, kahve ve çayın kalp sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren 188,091 katılımcının verileri de analiz edildi. Sonuçlar kahve ve çay içenlerin, içmeyenlere göre daha iyi kardiyovasküler sağlık sonuçları gösterdiğini ve orta düzeyde kafein tüketiminin hastalık riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Kan testleri, kafeinli içeceklerin daha düşük kolesterol ve iyileşmiş insülin direnci ile ilişkili olduğunu gösterdi. Ayrıca, günde üç fincan kahve içmenin tip 2 diyabet ve koroner kalp hastalığı riskini, beş fincan çay içmenin ise tip 2 diyabetin koroner kalp hastalığına ve inme riskini azalttığı bulundu. Anca, bu bulguların doğruluğunu teyit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Araştırmacılar, kafeinin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için yeni biyolojik mekanizmaların keşfedilmesini umuyor. Bu bulgular, kafein tüketiminin birçok insan için kalp sağlığını destekleyici bir etki sağlayabileceğini gösteriyor.