Michigan Eyalet Üniversitesinde yapılan araştırmada, çekirgelerin insanlardaki kanseri koklayarak tespit edebildiği anlaşıldı. Bu, gelecek teknolojiler için büyük bir adım!

Bilim insanları, çekirgelerin koku alma duyularını kullanarak kanserli hücreleri sağlıklı hürelerden ayırt etmede çok iyi olduklarını keşfettiler.

Bu keşif, kanserin erken tespit edilmesinde de önemli bir adım olabilir. Peki bu keşfe tam olarak nasıl ulaşıldı ve bizi neler bekliyor?

Michigan Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, çekirgelere kanserli hücreleri koklattı.

Ekip, çekirgelerin beyinlerine bağlı elektrotları kullanarak böceklerin farklı hücrelerden gelen gaz örneklerine tepkisini ölçebildi ve kokladıkları kimyasalları temsil eden sinyal profilleri oluşturabildi. Tabii ki, sağlıklı hücrelere ve kanser hücrelerine yanıt olarak oluşturulan profiller farklıydı.

Daha önce ağız kanserlerinden gelen hücrelerin mikroskop altında normal hücrelerden farklı göründüğünü tespit eden ve bunu metabolitlerdeki kaymalara indirgeyen bilim insanları, hücrelerin gerçekten de çekirgelerde farklı sonuçları olduğunu doğrulayabildiler.

Araştırmacılardan Contag, şöyle diyor: "Kanser hücrelerinin normal hücrelerden farklı görünmesini bekliyorduk. Ancak böcekler üç farklı kanseri birbirinden ayırt edebilmeleri çok şaşırtıcıydı."

Çekirgelerin, teknolojiye uyarlanması hedefleniyor.

Ekibin nihai hedefi, çekirge beynini hastalık teşhisi için kullanmak amacıyla 'hacklemek'. Yani çekirgelerin doğal koklama gücünü tersine mühendislik yapmak.

Henüz bunun için daha erken fakat araştırmacılar, algılama cihazlarına giden bir yol görebiliyorlar. Ancak böyle bir cihaz, şimdilik klinik bir ortamda kullanılmaya uygun değil.

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