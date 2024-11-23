Yeni bir araştırma, tansiyon ilacı rilmenidinin hayvanlarda yaşam süresini uzatabileceğini ve sağlık göstergelerini iyileştirebileceğini ortaya çıkardı.

Yeni yapılan bir araştırma, hipertansiyon ilacı rilmenidinin hayvanlar üzerinde yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ve yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. İnsanlarda da benzer bir etki yaratıp yaratmayacağı konusu ise şimdiden merak uyandırıyor.

Birmingham Üniversitesi'nden moleküler biyogerontolog João Pedro Magalhães liderliğindeki bir ekip tarafından yapılan bir araştırma, rilmenidin ile tedavi edilen Caenorhabditis elegans solucanlarının yaşam sürelerinin arttığını ve sağlık göstergelerinin iyileştiğini ortaya koydu. Araştırmalar, rilmenidinin kalori kısıtlamasına benzer bir etki yarattığını gözler önüne serdi.

Yeni bulgular umut vadediyor

Yapılan deneylerde, rilmenidin ile tedavi edilen farelerin böbrek ve karaciğer dokularında, kalori kısıtlaması ile ilişkili gen aktivitelerinin gözlemlendiği bulundu. Rilmenidinin etkisiyle ilgili bir diğer önemli bulgu ise "nish-1" adlı biyolojik sinyal alıcısının kritik rol oynadığıydı. Araştırmacılar, bu alıcının silinmesi durumunda ilacın etkilerinin kaybolduğunu belirtti.

Araştırmacılar rilmenidinin yaşlanmayı yavaşlatıcı etkileri konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Henüz insanlarda bu etki doğrulanmış değil, ancak bulgular umut verici.