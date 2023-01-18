Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim insanları, çekirgelerin antenlerini ve yapay zekâyı kullanarak koku alabilen bir robot geliştirdi. Robotun, ileride bomba ve uyuşturucu gibi şeyleri tespit etmede kullanılabilmesi umuluyor.

Her gün karşımıza çıkan çekirgeler, bazı insanlar için korkutucu olsalar da oldukça ilginç özelliklere sahip. Bu minik canlılar, gelişmiş koku duyularıyla bilim insanlarını araştırmalarına yardımcı oluyordu. Öyle ki geçtiğimiz yaz aylarında, göçmen çekirgelerin koklayarak kanseri tespit edebildiği keşfedilmişti.

Şimdi ise bu türlerin yardımıyla koklama konusunda çığır açabilecek yepyeni bir teknoloji geliştirildi. Biosensor and Bioelectronics üzerinden pazartesi günü yayınlanan bir çalışmaya göre bilim insanları, çekirgelerin yardımıyla koku alabilen bir robot geliştirdi.

Robot, çekirgelerin antenleri ve yapay zekâ kullanılarak oluşturuldu

Tel Aviv Üniversitesi’nde bulunan bir grup araştırmacı, günümüzdeki bazı elektroniklerden 10.000 kat daha fazla hassasiyetle bir takım kokuları tanımlayabilen bir robot geliştirdiklerini Bu robot da biyo-hibrit bir platform olarak adlandırıldı.

Geliştirilen robot, çöl çekirgelerinden alınan ve elektronik bir sisteme bağlı olan antenlere sahip. Bu sistem, bir koku tespit edildiğinde anten tarafından üretilen elektrik sinyallerini ölçebiliyor. Robotun, kokuları sinyal çıkışlarıyla karakterize etmeyi öğrenen bir algoritma ile eşleştirildiğini de ekleyelim. Bu şekilde ekip, badem ezmesi, limonun da dahil olduğu sekiz ‘saf’ kokuyu ayırt edebilen bir sistemin oluşturulduğunu söylüyor.

Doğanın ve yapay zekânın yardımıyla neler yapılabileceğini gösteren yeni robot, bilim dünyasına büyük katkılarda bulunabilir. Araştırmacılar, sistemlerini bir gün bomba ve uyuşturucu gibi şeyleri tespit edebilmek için kullanılabileceğini ifade ediyor.