Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, merhum şarkıcının bir portresinin NFT olarak satılacağını öğrenince mahkemeye başvurdu. Bilirkişi, Cem Karaca'ya ait portrenin NFT olarak satılamayacağına hükmetti. Satış durduruldu.

Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Cem Karaca, oldukça ilginç bir mesele ile gündemde. Merhum şarkıcının oğlu Emrah Karaca, bir süredir hukuk mücadelesi veriyor. Bu hukuk mücadelesinin nedeniyse Cem Karaca'ya ait bir portrenin NFT olarak satılacağının açığa çıkması. Gelin bu olaya hep birlikte bakalım.

Emrah Karaca, Ressam Yiğit Mohaç Yücel’in Cem Karaca'ya ait bir portreyi NFT olarak satacağını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Karaca, İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Yapılan bilirkişi incelemesinde, söz konusu portrenin Cem Karaca'ya ait bir fotoğraftan esinlenilerek oluşturulduğu, bunun NFT haline getirilmesinin ise Cem Karaca'yı ticarileştirdiği sonucuna ulaşıldı. Bu da Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile kişilik haklarını ihlal ediyordu. Hal böyle olunca mahkeme, NFT haline getirilen portrenin satışının engellenmesine karar verdi.

"Türkiye'de ve hatta dünyada bir ilk olabilir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Emrah Karaca'nın avukatı Görkem Gökçe oldu. "Bu karar bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de NFT ile ilgili verilen ilk ihtiyati tedbir kararı. Hatta karar, dünyada bir örnek olabilecek nitelikte. Çünkü NFT’ler hakkında henüz tüm dünyada hukuki olarak birtakım belirsizlikler bulunmasına ve bu konuda çok az örnek olmasına rağmen mahkemenin teknoloji çağına uygun hareket ederek olaydaki ihlali durdurmaya karar vermesi, yargının bu tür konularda güçlü bir refleksinin bulunduğunu gösteriyor. Mahkeme bu kararı ile NFT’lerin icra hukukuna konu olabilecek bir malvarlığı değeri olduğunu kabul etmiş oldu. Karar lehimize olmakla birlikte henüz bir tedbir niteliğinde olup, yargılamanın devamını heyecanla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalnız burada kafaları karıştıran bir durum var. OpenSea'ye girip Cem Karaca araması yaptığımızda, ünlü şarkıcı ile ilgili 43 adet NFT görüyoruz. Anlaşmazlığa konu olan dava ise bir NFT'den ibaret. Bu durumda ne olacağı merak konusu. Çünkü diğer NFT'lerden bazıları daha önceki dönemlerde el değiştirmiş durumda. Ayrıca aktif olarak satışta olan NFT'ler de mevcut. Bu NFT'lerin akıbetinin ne olacağını hep birlikte göreceğiz...

OpenSea'de yer alan Cem Karaca NFT'lerini görüntülemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.