Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, futbol efsanesi Cristiano Ronaldo ile NFT ortaklığı kurduğunu açıkladı. Şirket, ortaklığın detaylarını da paylaştı.

Kripto para dünyası son zamanlarda ünlü isimler ve dev şirketlerle ortaklıklarını hızla sürdürmeye devam ederken bugün Binance’den önemli bir duyuru geldi. Dünyanın en büyük kripto para platformu, futbol tarihine adını kazıyan Cristiano Ronaldo ile ortaklık imzaladıklarını açıkladı.

Binance, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Cristiano Ronaldo ile birden çok yılı kapsayan NFT ortaklığı kurduğunu duyurdu. Paylaşımda yer alan videoda Cristiano Ronaldo’dan da bir mesaja yer verildi. Ronaldo’nun duyuru açıklaması şu şekildeydi:

Binance'in Ronaldo duyurusu:

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“Binance ile ortaklığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Birlikte NFT oyununu değiştireceğiz ve futbolu bir sonraki seviyeye taşıyacağız. Bu sadece başlangıç.”

Binance, internet sitesinde paylaştığı duyurusunda Binance ve Cristiano Ronaldo’nun anlaşma süresi boyunca NFT koleksiyonları çıkaracağını açıkladı. Binance’in kendi NFT pazarına özel olacak koleksiyonlardan ilkinin de yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlanacağı belirtildi.

Binance, Portekizli yıldız ile yaptıkları anlaşmayla yıldız ismin hayranlarına Web3’ü tanıtmayı hedeflediğini bildirdi.