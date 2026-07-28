iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Apple, iOS 26.6 güncellemesini yayımladı. iPhone'lara nasıl özellikler geldi?

iOS 27 her geçene gün daha da yaklaşırken mevcut sürüm iOS 26’ya da güncellemeler gelmeye devam ediyor. Şimdi ise Apple, iOS 26’nın yeni büyük güncellemesi iOS 26.6’yı iPhone modelleri için resmen yayımladı.

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Bu güncelleme, önceki sürümlere kıyasla daha mütevazı bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki çok fazla yeni özellik yok. Bunun yerine cihaz güvenliği ve sistem kararlılığı açısından büyük bir önem taşıyor.

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iOS 26.6 neler sunuyor?

Sürüm notlarına bakıldığında Apple'ın bu güncellemede özellikle hata düzeltmelerine, güvenlik açıklarının kapatılmasına ve yaklaşmakta olan iOS 27 öncesinde Spotlight indeksleme altyapısının optimize edilmesine odaklandığı görülüyor. Ayrıca kurumsal kullanıcılar tarafında “DisableAssociationMACRandomization” anahtarıyla ilgili yaşanan ve Özel Wi-Fi Adresi ayarlarının değiştirilmesini engelleyemeyen bir sorun da tamamen çözüme kavuşturulmuş.

iOS 26.6 ile birlikte gelen en dikkat çekici altyapı değişikliği Spotlight arama kısmında yapıldı. Sonbaharda yayınlanması beklenen iOS 27, Siri ve Spotlight tarafında cihaza kayıtlı içeriklerin taranmasını gerektiren büyük yapay zekâ yenilikleriyle gelecek. İlk beta testlerinde bu indeksleme sürecinin bir hafta veya daha uzun sürdüğü fark edilmişti; Apple, iOS 26.6 ile bu yükü şimdiden hafifleterek kullanıcılarına daha akıcı bir geçiş sunmayı hedefliyor.

Sistemde fark edilen bir diğer yenilik ise engellenen kişiler sınırına ulaşıldığında karşımıza çıkan uyarı mesajı oldu. iOS cihazlarındaki kişisel engelleme sınırına ulaştığınızda artık sistem "Engellenen Kişi Sınırına Ulaşıldı" uyarısı vererek eski bir engeli kaldırmanızı talep ediyor.

Güncellemenin en kritik boyutunu ise hiç şüphesiz güvenlik yamaları oluşturuyor. Apple, iOS 26.6 ile birlikte iPhone ve iPad modellerinde 75'ten fazla güvenlik açığının kapatıldığını doğruladı. Bu nedenle uzmanlar, cihaz güvenliğini en üst düzeyde tutmak adına güncellemenin vakit kaybetmeden yüklenmesini tavsiye ediyor. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek hemen yükleyebilirsiniz.