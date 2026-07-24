Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes A-Serisi'nin 1997 yılında yaşadığı geyik testi krizi, marka tarihinin en büyük itibar kayıplarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu olay, yalnızca Mercedes'i değil tüm otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Peki nasıl?

Mercedes denildiğinde akla genellikle güvenlik, kalite ve prestij geliyor. Ancak markanın tarihinde öyle bir dönem yaşandı ki, yeni tanıtılan A-Serisi modeli yapılan bir testte devrilerek tüm dünyanın gündemine oturdu.

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Bu olay ilk bakışta büyük bir mühendislik hatası gibi görünse de, sonrasında alınan kararlar otomotiv tarihini değiştirdi. Gelin, Mercedes A-Serisi'nin geyik testinde yaşadığı krizi ve bunun günümüzde kullandığımız güvenlik teknolojilerine nasıl yön verdiğini inceleyelim.

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1990'lı yılların ortasında Mercedes, kompakt sınıfta da söz sahibi olmak istiyordu.

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Bunun sonucunda markanın alışılmış sedan modellerinden farklı olarak yüksek tavanlı, kısa gövdeli ve şehir kullanımına uygun ilk A-Serisi geliştirildi. 1997'de tanıtılan ilk nesil A-Serisi (W168), yenilikçi tasarımıyla dikkat çekse de mühendislik açısından alışılmış Mercedes modellerinden oldukça farklı bir yapıya sahipti.

Her şey, aracın geyik testindeki fiyaskosuyla başladı.

Alman üreticinin çiçeği burnunda modeli A serisi, İsveçli otomobil dergisi Teknikens Värld tarafından gerçekleştirilen geyik testinde beklenmedik şekilde devrildi. Aracın yüksek gövde yapısı, dar iz açıklığı ve süspansiyon ayarları ani manevrada yeterli dengeyi sağlayamadı. O anların görüntüleri kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve Mercedes gibi güvenlik konusunda öncü kabul edilen bir marka için büyük bir itibar krizine dönüştü.

Mercedes, ilk olarak test sonuçlarına itiraz etti.

Ancak farklı kuruluşlar tarafından yapılan denemelerde de benzer sonuçlar alınmasının ardından marka geri adım attı. Üretim durduruldu, satışa sunulan araçlar geri çağırıldı ve mühendislik ekibi kapsamlı bir çalışma başlattı. Süspansiyon sistemi yeniden ayarlandı, lastik seçimi değiştirildi ve en önemlisi Elektronik Stabilite Programı (ESP) tüm A-Serisi modellerinde standart donanım haline getirildi. Revize edilen otomobil yeniden aynı testlere girdi ve bu kez başarılı bir performans sergiledi.

Mercedes'in yaşadığı bu kriz, yalnızca tek bir modeli etkilemedi.

Olayın ardından elektronik denge sistemlerinin önemi tüm sektör tarafından daha ciddi şekilde ele alınmaya başladı. Başlangıçta lüks otomobillerde sunulan ESP, zamanla daha ulaşılabilir modellerde de yer aldı. Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda elektronik denge kontrol sistemi yeni otomobiller için zorunlu güvenlik ekipmanlarından biri haline geldi. Bunu şimdiki GSR, yani "Genel Güvenlik Yönetmeliği" (General Safety Regulation) gibi de düşünebilirsiniz.

Peki ESP tam olarak ne yapıyor?

ESP, aracın savrulmaya başladığını sensörler sayesinde anlık olarak algılayıp gerekli tekerleklere ayrı ayrı fren uygulayarak otomobilin sürücünün istediği çizgide kalmasına yardımcı oluyor. Bugün birçok sürücünün farkında bile olmadan kullandığı bu sistem, özellikle ani manevralarda ve kaygan zeminlerde kontrol kaybını önleyen en önemli aktif güvenlik teknolojilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Özetle, bugün otomobillerin güvenlik puanlarında önemli rol oynayan aktif güvenlik teknolojilerinin yaygınlaşmasında Mercedes A-Serisi'nin yaşadığı bu olayın önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz.