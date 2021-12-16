Kripto para yatırımcılarının en büyük motivasyonlarından biri, ileride değerlenmesi muhtemel birimleri keşfetmek bu birimlerin erken yatırımcıları arasına katılmaktır. Büyük borsalarda listenme durumu ise bu birimlerin fiyat artışı yaşamasını sağlayan önemli bir etmen. Bu beklentilere uyum sağlayan yeni kripto para birimi CERE nedir, nasıl alınır birlikte bakalım.

Yatırımcı sayısının çok fazla olduğu, bu nedenle günlük işlem hacminin yukarıda olduğu global kripto para borsaları, bir kripto paranın daha çok yatırımcıya ulaşması konusunda önemli bir rol üstleniyor. Örneğin geçtiğimiz yıl boyunca çok konuşulan DOGE ve Shiba Inu gibi kripto paralar, ek yüksek değerlerini Binance gibi büyük borsalarda listelenince elde ettiler.

Son dönemde göze çarpan ve yakın zamanda Binance gibi büyük borsalarda listelenmesi beklenen CERE isimli yeni bir kripto para birimi de yatırımcıların radarına giriyor. Binance Labs tarafından desteklenen ve tüm geliştirici ekibin şefaf bir şekilde açıklandıcı CERE, dünyanın ilk blok zinciri tabanlı bulut depolama çözümünü de içeren CERE Network’ün bir parçası olarak karşımıkıyor. CERE, şimdilik KuCoin üzerinden işlem görüyor.

CERE Network nedir?

Kripto para biriminin borsalardaki kısaltması: CERE

Blockchain teknolojisi: Ethereum (ERC-20)

İşlem gördüğü borsa KuCoin'e buradan ulaşabilirsiniz.

CERE Network, yeni nesil NFT ve veri aidiyeti gibi teknolojik imkanların kısıtlı kaldığı alanlara çözüm getiren bir blok zinciri projesi. Bildiğiniz gibi kişisel verilerimiz merkezi şirketlerin elinde ve bu şirketler, verilerimizi reklam ağırlıklı olmak üzere diledikleri gibi kullanabiliyorlar.

CERE Network’ün açıklamalarına göre projenin temel amaçlarından birisi “merkezi olmayan veri sahipliğine giden yolda öncülük etmek”. Elbette bu çok geniş bir tanım, ancak detaylara indiğimizde CERE Network’ün Freeport ve DCC ya da Türkçe açılımı ile Merkezi Olmayan Veri Bulutu projesi sayesinde pek çok yeni nesil teknolojiye çözüm sunduğunu görüyoruz. Dileyenler proje hakkındaki detaylı bilgilere buradan ulaşabilirler.

CERE nasıl alınır?