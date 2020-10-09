Çernobil'de Kuş Kadar Büyük Bir Kelebek Bulundu

Çernobil'deki Radyasyon ve Ekolojik Biyosfer Rezervi'nde uzmanlar, bir kuş kadar büyüklüğe sahip bir kelebek buldular. Kelebeğin mavi kurdele kelebeği (catocala fraxini) türünden olduğu açıklandı.

Birbirinden güzel desenlere sahip kanatlarıyla pek çok kişinin gözünü alan kelebekler, muhtemelen pek çok insanı da korkutmamakta. Ancak geçtiğimiz gün fotoğrafları yayınlanan bir kelebek, şüphesiz ki herkesin korkacağı bir görünüme sahip. Görüntüler, Çernobil Radyasyon ve Ekolojik Biyosfer Rezervi tarafından paylaşıldı.

Uzmanların Facebook üzerinden yaptıkları paylaşımda iki adet görsel yer alıyordu. Bu görsellerde de herkesi korkutacağını iddia ettiğimiz dev bir kelebek yer alıyordu. Uzmanların paylaştığı fotoğraflardaki kelebek, mavi kurdele kelebeği (catocala fraxini) türündendi.

Türün kanat boyu 11 santimetreye kadar ulaşabiliyor:

Korkutucu büyüklükteki kelebeğin görüntülerini paylaşan uzmanlar, bu kelebek türünün Ukrayna ve Avrupa'da yaşayan ve kanat boyu 110 milimetreye; ön kanadının uzunluğuysa 45 milimetreye kadar ulaşabilen en büyük kelebek türlerinden birisi olduğunu açıkladı. Yani kelebek, hemen hemen bir kuş büyüklüğündeydi.

Çernobil Radyasyon ve Ekolojik Biyosfer Rezervi'ndeki uzmanlar, mavi kurdele kelebeğinin geceleri aktif olduğunu ve ışığa doğru uçtuğunu açıkladı. Uzmanlar, yakaladıkları kelebeği yağmurların durmasından hemen sonra en sevdiği ağaç olan kavak ağacına bırakacaklarını belirtti.