Video Oyun Oynamak, Kavrama Yeteneğini Artırabilir

Yeni bir araştırmaya göre geçmişte düzenli olarak video oyun oynamış kişiler, kavrama konusunda daha iyi olabiliyorlar. Ancak video oyunların 'oyunlar dışında' kavrama yeteneğine etkisinin zayıf olduğu belirtiliyor.

Universitat Oberta de Catalunya tarafından gerçekleştirilen ve Frontiers in Human Neuroscience'da yayınlanan yeni bir araştırma, bir dönem düzenli olarak video oyun oynamanın, oynamayı bıraktıktan yıllar sonra bile bilişsel görevlerde daha iyi olmayı sağladığını ortaya koydu.

Yaşları 18 ila 40 arasında değişen 27 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada önce tüm katılımcıların bilişsel yetenekleri test edildi. Daha sonra katılımcılar küçük bir eğitimden geçtiler ve eğitim sonrası 10 gün boyunca her gün 1.5 saat video oyun oynadılar. Araştırmacıların, oyunların bilişsel zekaya etkisini görmek için katılımcılara oynattıkları oyun ise Super Mario 64 oldu.

Araştırma sonuçlarında aktarılana göre katılımcılardan geçmişte video oyun oynamış kişiler, başlangıçta Super Mario 64’te daha iyi bir performans sergilemiş olsalar da daha önce hiç video oyun oynamamış katılımcılar da düzenli olarak oyun oynadıkça benzer sonuçlar almaya başladılar. Yola eğitim ve transkraniyal manyetik stimülasyonun (TMS) bilişsel zekaya etkisini araştırmak için çıkan araştırmacılar, ulaştıkları sonuç sonrasında yeni bir değişken denemeye karar verdiler.

Yaş ve cinsiyet gibi değişkenleri bir kenara bırakan bilim insanları, bilişsel görevlerde başarılı olmanın, geçmiş oyun deneyimiyle ilişkisini tespit etmeye karar verdiler. Araştırma sonuçlarını bu perspektiften bir kez daha inceleyen bilim insanları, geçmişte oyun oynayan kişilerin bilişsel görevlerde daha iyi olduğu ve kavrama/idrak etme yeteneklerinin daha gelişmiş olduğunu ifade ettiler.

Söz konusu araştırma, oyun oynamanın bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ortaya koysa da bilim insanları, bu etkinin oldukça sınırlı olduğunu ifade ediyorlar. Hatta yine araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarına göre çalışma, küçük bir grup üzerinde ve video oyunlarıyla gerçekleştirildiğinden, oyunların farklı senaryoda bilişsel yeteneklere etkisi olmayabileceğini belirtiyorlar.