Çernobil Nükleer Santrali ile İletişimin Kesildiği Açıklandı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, savaş sırasında Rusya'nın kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Enerji Santrali ile ilgili tedirgin eden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, santral ile iletişimin neredeyse tamamen kesildiği belirtildi. Çalışanların hayatlarından da endişe ediliyor.

2 haftadır kesintisiz bir şekilde devam eden Rusya-Ukrayna savaşında el değiştiren lokasyonlardan bir tanesi de Çernobil Nükleer Enerji Santrali oldu. Savaştan önce Ukrayna'nın kontrolünde olan santral, bölgedeki çatışmalarla Rusya'nın kontrolüne geçti. Ancak gelen son açıklamalar, Çernobil'de bazı garip durumların yaşandığını gözler önüne seriyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi tarafından yapılan açıklamalarda, Çernobil Nükleer Enerji Santrali ile iletişimin neredeyse tamamen kesildiği ifade edildi. Gözlem yapabilmek için otomatik olarak çalışan veri transfer sistemi olduğundan bahseden Grossi, bu sistemin bir süredir hiçbir veri aktarımı yapmadığını belirtti. Neden böyle bir şey yaşandığını ise kimse bilmiyor...

Çernobil çalışanlarının akıbeti de meçhul

Rafael Mariano Grossi, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nde 210 kişinin çalıştığını, çatışmalardan sonra bu personelle iletişim kurulmasında da sorunlar yaşandığını ifade ediyor. Onların hayatlarından endişe ettiğini söyleyen Grossi, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ne yalnızca e-posta ile ulaşabildiklerini, edindikleri bilgilerin de sağlıklı olmadığını ifade ediyor. Grossi'ye gönderilen e-postada santral çalışanlarının "nükleer güvenlik" nedeniyle alandan çıkarıldığı belirtilmiş.

Yaptığı açıklamalarda, "Orada kontrolü ele geçiren güçlerin personelin güvenli çıkarılmasını sağlamasını isteyebilirim." diyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin açıklamalarının karşılık bulup bulamayacağı şu an için bilinmiyor. Ancak bu gelişme, santralde yaşanabilecek bir sızıntının ya da meydana gelebilecek farklı bir sorunun şu an için kimse tarafından bilinemeyeceği anlamına geliyor. Bu oldukça tedirgin edici bir durum...