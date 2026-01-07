Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

CES 2026: Yaşlılara Psikolojik Destek Sağlayabilen Panda Robot "AnAn" Tanıtıldı

CES 2026'da birbirinden ilginç ürünler gördük fakat bu yeni panda robot "AnAn", diğer ürünlerden çok daha farklı ve ilginç.

CES 2026: Yaşlılara Psikolojik Destek Sağlayabilen Panda Robot "AnAn" Tanıtıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

CES 2026’da tanıtılan AnAn adlı yapay zekâlı panda robot, özellikle yaşlı bireyler için duygusal destek sunmak üzere geliştirildi. Shenzhen merkezli Mind with Heart Robotics tarafından üretilen bu sevimli robot, fuarın en çok ilgi gören ürünleri arasında.

AnAn, kendi yapay zekâ beyni sayesinde kullanıcıların ses tonunu, dokunuşlarını ve günlük etkileşim alışkanlıklarını öğrenebiliyor. Zamanla kişiye özel tepkiler veren robot, aylar içinde “duygusal olarak anlamlı” bir arkadaşlığa dönüşüyor.

Yaşlıların en büyük dostu olacak

2

Robotu benzerlerinden ayıran en dikkat çekici özellik ise tasarımı. Soğuk metal ya da plastik yerine Avustralya yünü ve koyun derisiyle el işçiliğiyle üretildiği belirtilen AnAn, yumuşak dokusuyla gerçek bir peluş hissi sunuyor. Gövdesinde yer alan 10’dan fazla dokunma sensörü sayesinde sevildiğini algılıyor, buna özel sesler ve hareketlerle karşılık veriyor.

Kısa bir demo sırasında kucağa alındığında sokulması ve okşandığında tepki vermesi, AnAn’ın ne kadar “canlı” hissettirdiğinin göstergesi. Şirket yetkililerine göre robot; demans ve bilişsel gerileme yaşayan yaşlılara destek, ilaç saatleri gibi günlük hatırlatmalar ve proaktif etkileşimler sunabiliyor. Üstelik firma, AnAn’ın “klinik düzeyde” yetenekler sunduğunu ve bunun geleneksel terapötik robotların yaklaşık beşte biri maliyetle sağlandığını iddia ediyor.

Yaşlılar, demans hastaları ve yalnızlık yaşayan bireyler için umut vadeden AnAn panda robotun önümüzdeki Mart ayında seri üretime geçmesi planlanıyor. Henüz resmî fiyatı açıklanmasa da tüketici versiyonunun 600 doların altında olacağı belirtiliyor.

Kablo ile Laptopu TV'ye Bağlama Tarih Oluyor: Kablosuz ve İnternetsiz Şekilde Görüntü Aktarabilen HDMI Adaptör Duyuruldu Kablo ile Laptopu TV'ye Bağlama Tarih Oluyor: Kablosuz ve İnternetsiz Şekilde Görüntü Aktarabilen HDMI Adaptör Duyuruldu
Blade Runner Gerçek Oldu: Razer, Hologram Yapay Zekâ Arkadaşı Project Ava'yı Tanıttı Blade Runner Gerçek Oldu: Razer, Hologram Yapay Zekâ Arkadaşı Project Ava'yı Tanıttı
CES

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Türkiye'nin En Çok Satılan Otomobiline Veda: Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Satıştan Kaldırıldı (En Ucuz Egea Artık Ucuz Değil)

Türkiye'nin En Çok Satılan Otomobiline Veda: Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Satıştan Kaldırıldı (En Ucuz Egea Artık Ucuz Değil)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim