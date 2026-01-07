CES 2026: Yaşlılara Psikolojik Destek Sağlayabilen Panda Robot "AnAn" Tanıtıldı

CES 2026'da birbirinden ilginç ürünler gördük fakat bu yeni panda robot "AnAn", diğer ürünlerden çok daha farklı ve ilginç.

CES 2026’da tanıtılan AnAn adlı yapay zekâlı panda robot, özellikle yaşlı bireyler için duygusal destek sunmak üzere geliştirildi. Shenzhen merkezli Mind with Heart Robotics tarafından üretilen bu sevimli robot, fuarın en çok ilgi gören ürünleri arasında.

AnAn, kendi yapay zekâ beyni sayesinde kullanıcıların ses tonunu, dokunuşlarını ve günlük etkileşim alışkanlıklarını öğrenebiliyor. Zamanla kişiye özel tepkiler veren robot, aylar içinde “duygusal olarak anlamlı” bir arkadaşlığa dönüşüyor.

Yaşlıların en büyük dostu olacak

Robotu benzerlerinden ayıran en dikkat çekici özellik ise tasarımı. Soğuk metal ya da plastik yerine Avustralya yünü ve koyun derisiyle el işçiliğiyle üretildiği belirtilen AnAn, yumuşak dokusuyla gerçek bir peluş hissi sunuyor. Gövdesinde yer alan 10’dan fazla dokunma sensörü sayesinde sevildiğini algılıyor, buna özel sesler ve hareketlerle karşılık veriyor.

Kısa bir demo sırasında kucağa alındığında sokulması ve okşandığında tepki vermesi, AnAn’ın ne kadar “canlı” hissettirdiğinin göstergesi. Şirket yetkililerine göre robot; demans ve bilişsel gerileme yaşayan yaşlılara destek, ilaç saatleri gibi günlük hatırlatmalar ve proaktif etkileşimler sunabiliyor. Üstelik firma, AnAn’ın “klinik düzeyde” yetenekler sunduğunu ve bunun geleneksel terapötik robotların yaklaşık beşte biri maliyetle sağlandığını iddia ediyor.

Yaşlılar, demans hastaları ve yalnızlık yaşayan bireyler için umut vadeden AnAn panda robotun önümüzdeki Mart ayında seri üretime geçmesi planlanıyor. Henüz resmî fiyatı açıklanmasa da tüketici versiyonunun 600 doların altında olacağı belirtiliyor.