Çevirmeli Kadranı Olan Cep Telefonu Geliştirildi

ABD’li bir uzay mühendisi, nostaljik telefonlarda bulunan çevirmeli mekanizması bulunan bir cep telefonu geliştirdi. Nostaljik bir telefondan aldığı parçaları üç boyutlu yazıcıdan aldığı parçalarla birleştiren mühendis, ilginç bir cep telefonu tasarımına imza attı.

New York’ta bulunan Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’nda astronomi enstrümantasyon mühendisi olarak çalışan Justine Haupt, geliştirdiği cep telefonu ile geçmişe bir yolculuk yaptırıyor. Haupt, eskiden kullanılan çevirmeli telefonların çevirme mekanizması ile bir cep telefonu geliştirdi.

Justin Haupt, nostaljik bir telefondan çıkardığı çevirme mekanizmasını bir mikrodenetleyici ve Adafruit Fona 3G hücresel dönüştürücüsü ile beraber kullanarak cep telefonu geliştirdi. Haupt, arayanların görüntüleneceği bir ekranı da cep telefonuna eklemeyi ihmal etmedi. Nostalji esintili cep telefonun ekranında e-ink ekran teknolojisi kullanıldı.

Çevirmeli mekanizmalı cep telefonunda arama için çevirme mekanizması ile beraber kullanılacak hızlı arama tuşları da bulunuyor. Cep telefonun güç düğmesi ise geçmiş bilgisayar ve cep telefonlarında olduğu gibi kaydırmalı bir mekanizma ile tasarlandı. Justin Haupt, telefonun gövdesini ise kendisi tasarlayarak üç boyutlu yazıcı ile üretti.

Neden döner mekanizmalı bir cep telefonu ürettiği sorusuna Haupt, mesajlaşmak zorunda olmayacağı, tamamen kendisinin olan ve dokunma hissi veren bir cep telefonu istediği için bu telefonu geliştirdiğini cevabını verdi.

Justin Haupt’ın geliştirdiği cep telefonunda aramak yapmak için her seferinde çevirmeli kadranın kullanılması gerekmiyor. En sık aranan insanlar, hızlı arama tuşları ile aranabiliyorlar. Ayrıca telefonun ses seviyesi döner mekanizma kullanılarak ayarlanabiliyor.

Justin Haupt tarafından geliştirilen çevirmeli kadranı olan cep telefonunun görselleri: