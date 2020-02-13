Apple'ın Yıllardır Olan Bir özelliği, Samsung'a da Geldi

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Galaxy S20 serisinin sahip olduğu özelliklerden bir tanesi de "Quick Share"dı. Apple'ın iOS 7'den beri iPhone sahiplerine sunduğu "AirDrop" isimli özelliğinin benzeri olan Quick Share, kullanıcılar arasında kolaylıkla veri aktarımı yapabilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un birkaç gün önce duyurduğu yeni amiral gemi serisi Galaxy S20, onlarca özellikle birlikte geldi. Galaxy S20'nin sahip olduğu özelliklerden bir tanesi de iPhone sahiplerinin yıllardır kullandığı "Quick Share"dı. Bu özellik, Galaxy S20 ve bundan sonra piyasaya sürülecek olan yeni telefonlarda, doğrudan veri aktarımı yapılabilmesini sağlayabilecek.

iPhone kullanıcıları, 8 yıldan uzun bir süredir "AirDrop" isimli bir özelliğe sahipler. Bu özellik, AirDrop destekleyen Apple ürünlerinin birbiri arasında kolaylıkla veri gönderiminin yapılmasını sağlıyor. Bluetooth teknolojisinden faydalanan bu özellik, geleneksel yöntemlere göre hayli kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar, saniyeler içerisinde dosya aktarımı yapabiliyorlar.

Samsung tarafından Galaxy S20 serisiyle tüketicilerin hizmetine sunulacak olan Quick Share özelliği, AirDrop ile aynı mantığa sahip. Telefonlarını birbirlerine yakın tutan kullanıcılar, saniyeler içerisinde iki telefon arasında veri aktarımı yapabiliyorlar. Ancak Samsung'un geliştirdiği Quick Share özelliğinin önemli bir farkının olduğunu söyleyebiliriz. Bu fark, aynı anda 5 farklı kişiye veri aktarımı yapılabiliyor olması.

Samsung'un yeni özelliği, önümüzdeki dönemlerde sadece kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabilecek. Ancak ilerleyen yıllarda, bu özelliğin yaygınlaşacağını açıkça ifade edebiliriz. Bu arada, Apple'ın zaten iOS 7'den beri kullanılabilen AirDrop özelliğinin sadece Samsung değil, Google tarafından da takip edildiğini ifade etmek gerekiyor. Şirketin bir süredir, "Fast Share" isimli bir özellik üzerinde çalıştığı bildiriliyor.