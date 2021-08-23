Çevreci İnsanların Daha Çekici Bulunduğu Ortaya Çıktı

Yeni bir araştırma, çevreci tutum ve davranışlara sahip olma gibi özelliklerin insanlara çekici geldiğini ortaya çıkardı. Heteroseksüel kadın ve erkeklerin yer aldığı araştırmada büyük çoğunluk, geri dönüşüm yapan ve plastik kullanmamak için termos taşıyan karakteri kendine uygun gördü.

İnsanların partner tercihlerinde rol oynayan faktörlere dair yapılan araştırmalara bir yenisi eklendi. Fedakarlık ve başkalarını düşünmek gibi özelliklerin kimi insan için çekici olduğunu biliyoruz. Ancak bu tip özellikler birçok farklı alanda sergilenebilir. Söz konusu araştırmamızın ele aldığı alan ise günümüz dünyasında yavaş yavaş ‘tek yol’ haline gelmeye başlayan çevrecilik.

Personality and Individual Differences adlı dergide yayınlanan bir araştırmaya göre kadınlar ve erkekler, günlük hayatta çevreci bir tutum sergileyen ve kararlarını bu yönde alan kişileri daha çekici buluyor. Araştırmada yer alan heteroseksüel katılımcılar, karşı cinsten birinin çevre için fedakar davranışlar sergilemesinin onları etkilediğini ifade ediyor.

Termos taşıyan, plastik bardak kullanandan üstün geldi:

İklim değişikliğinin her yıl değil her ay daha kötü bir vaziyet aldığı, güzelliğini kaybetmeye başlayan dünyamızda şüphesiz ki çevre hakkında bilgi edinip buna göre hareket etmek; bir geleceğimizin olması için tek seçeneğimiz. Ancak yeni bir araştırmaya göre çevreciliğin tek yararı dünyamızı insan hasarından korumak değil. Tabii bu kısmı şaka, sadece çevre için çevreci olmak en mantıklısı.

Daha önce yapılan benzer bir araştırmada toplumun yararını düşünen, fedakar bireylerin karşı cins tarafından daha çekici bulunduğu ortaya çıkmıştı. Aynı yöntemle yürütülen bir araştırma, bu sefer daha spesifik bir konuyu ele aldı: Çevrecilik. 157 heteroseksüel yetişkinin yer aldığı araştırmada, katılımcılara olası romantik partnerlerinin yer aldığı farazi senaryolar verildi. Bu senaryolardan bazılarında bahsi geçen olası partner çevre hakkında daha bilinçli olarak tasvir edilirken diğeri umursamaz; bir diğeri ise bilinçsiz ya da nötr olarak tasvir edildi.

Çevreci olan karakterin evdeki atıklarını sınıflandırarak geri dönüşüme gönderdiği, dışarıdan alacağı kahve için yanında metal bir termos taşıdığı söylendi. Nötr karakter yerel bir restoranda yemek yiyerek esnafa, çiftçiye destek olurken üretimi çevre için zararlı malzemelerden oluşan bir yemek sipariş etti. Umursamaz kişi ise kahvesini ve suyunu her gün plastik bardak ve şişelerden içti. Sonuç bu arkadaş için pek iç açıcı olmadı.

Daha sonra katılımcılardan, çevre anketi yapan bir anketörün onlara geri dönüşüm için ne kadar zaman harcadıklarını sorduğunu hayal etmeleri istendi. 1’den 5’e kadar puanlama yapmaları istenen katılımcılar, anketörün karşı cinsten çekici biri olduğuna dair fotoğraflar görünce kendilerine daha yüksek puan verdi. Böylece çoğunlukla insanların olası partnerlere de çevreci görünmek istediği ortaya çıktı.

Çevreci tutum, birçok toplumda kişide olması gereken bir davranış; bir norm olarak görülüyor. Bu çalışma İngiltere’den katılımcılarla gerçekleşti. Bu yüzden araştırmacılar, çevreciliğin henüz yeterince önemli görülmediği bölgelerde sonuçların farklı olabileceğine parmak basıyor.