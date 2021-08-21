Dünya’nın Çekirdeği de ‘Kıyamet Günü’ Buzulunu Eritiyor

Türkiye’nin 3’te 1’i büyüklüğündeki Thwaites Buzulu’nun neden bu kadar hızlı eridiği tam olarak saptanamamıştı. Yakın zamanda sonuç veren bir araştırma, iklim değişikliğinin yanı sıra yer kabuğunun altından gelen jeotermal ısı akışının da buzulun erimesine katkı sağladığını ortaya koydu.

Batı Antarktika’da bulunan ve “Doomsday Glacier”, yani kıyamet günü buzulu olarak da bilinen Thwaites Buzulu’nun hızla eridiğini biliyoruz. Bunun en büyük nedeninin insan kaynaklı küresel ısınma olduğunu biliyoruz. Ancak bu aşırı hızlı erimenin bir nedeni daha var ve bunu yeni öğrendik.

Thwaites Buzulu’nun sadece iklim değişikliğinden dolayı değil, Dünya’nın kendi ısısından da dolayı hızla eridiği ortaya çıktı. Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre jeotermal kaynaklı bu ısınma, daha önce buzulun neden bu kadar hızlı eridiğine dair yapılan tartışmalara cevap oldu.

İnsan kaynaklı küresel ısınmanın yanında hiçbir şey

Araştırmayı yürüten jeofizikçi Ricarda Dziadek; Türkiye’nin 3’te 1’i büyüklüğündeki buzulun, yer kabuğunun normalden ince olduğu bir yere denk geldiğini ve bunun metrekarede 150 miliwatt’lık bir ısı akışının buzula ulaşmasına neden olduğunu ifade etti. Dünya’nın çekirdeğinden kaynaklanan bu ısı akışı aslında buzul için tek başına bir tehdit değil. Ancak beşeri nedenlerle normalden çok daha hızlı ısınan iklim, bir de yer kabuğunun altından gelen ısı dalgalarıyla birleşince ‘Kıyamet Günü’ buzulunun inanılmaz bir hızla erimesini ve okyanusa karışmasını sağlıyor.

Yaklaşık 200 bin metrekarelik alana yayılan Thwaites Buzulu eriyecek olursa deniz seviyesi, şu ankinden yaklaşık 3 metre yüksekte olacak. Bu durum öyle on yıllar almayacağından dolayı bazı bölgeler için iş işten geçmiş olacak, denize kıyısı olan birçok şehirde sayısız alan kullanılamaz hale gelecek. Umarız hükümetler durumun ciddiyetini artık kavrar ve ‘yeşil çelik’ gibi önemli sürdürülebilir buluşların önü gittikçe açılır.