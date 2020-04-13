Aradığınız birçok şeyle ilgili insanların düşüncelerini belirttiği veya deneyimlerini paylaştığı grupları Reddit ve Facebook gibi çeşitli platformlarda bulabilirsiniz. Yayınlanan yeni bir arama motoru sayesinde bu tür grupları bulmanız çok daha kolay hâle gelecek.

İnternet, birçok yönden hayatımızı kolaylaştırıyor ve bizlere türlü olanaklar sağlıyor. İnternet sayesinde bilimsel makaleleri okumaktan evimizden film izlemeye kadar birçok aktiviteyi oldukça basit bir şekilde yapabiliyoruz.

İnternette yapacağımız aramalar içinse genellikle dünyanın en büyük arama motoru olan Google’ı kullanıyoruz. Bu arama motoru sayesinde internette bulmak istediğimiz şeylere sadece birkaç tık ile ulaşabiliyoruz ancak bulmak istediğimiz şey, daha spesifik bir konuysa ya da o konuyu bilen kişilerden daha sağlıklı bilgi edinebilmekse daha farklı yollar izlenmesi gerekebiliyor. İşte bu haberimizin konusu da bu tür amaçlar için geliştirilen bir arama motoru olan GroupGrower.

GroupGrower:

GroupGrower, çevrimiçi gruplar ve topluluklar için geliştirilmiş olan dünyanın ilk arama motoru. GroupGrower.co’nun bu konuda asıl öne çıkan özelliğiyse katılmak isteyebileceğiniz çevrimiçi grupları ve toplulukları elle seçtikleri bir veritabanına sahip olması. Bu arama motoru sayesinde en kaliteli, en kullanışlı çevrimiçi grupları oldukça hızlı bir şekilde keşfedebilirsiniz.

GroupGrower.co kurucusu Marc, kurdukları platformu şöyle anlatıyor: “Toplulukların ve grupların her zamankinden daha önemli hâle geldiğine inanıyoruz. Kullanıcıların, kendileri gibi düşünen insanların olduğu grupları farklı farklı topluluklara girip çıkarak vakit kaybetmeden olabildiğince hızlı bulmalarını istiyoruz. GroupGrower, katılmaya değer yüksek kaliteli toplulukları listeleyerek kullanıcının bu sorununa çözüm getiriyor.”

GroupGrower.co’nun özellikleri:

Katılmaya değer yüksek kaliteli ve değerli çevrimiçi grupları ve toplulukları bulmak kolaydır.

Katılacağınız grubun ve topluluğun içeriğinin bir önizlemesini sunar; böylece gruba katıldığınızda neyle karşılaşacağınızı bilirsiniz.

Gerçekten evde kalmamız gereken şu günlerde benzer düşünceye sahip olan insanlarla iletişime geçilebilir ve bir şeyler üretilebilir.

Platformu daha derinden incelemek ve hakkında detaylı bilgiler edinebilmek için siteye buraya tıklayarak gidebilirsiniz