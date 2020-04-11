Google, Android Dağılım Grafiğini Yayınlamayı Durdurdu

Google, yıllardır yayınladığı ve Android cihazların Android'in hangi sürümünü kullandığını gösteren dağılım grafiğini yayınlamayı sona erdirdi. Android dağılım grafiği esas olarak Android uygulamalarını geliştirenlere yönelik olarak yayınlanıyordu.

Google'ın yıllardır kamuoyuna açık olarak yayınladığı ve Android dağılım grafiği olarak bilinen istatistikleri bundan böyle yayınlamayacağı açıklandı. Yaklaşık bir yıldır güncellenmeyen grafiklerde, Android cihazlarda hangi Android versiyonunun kullanıldığına ilişkin veriler yer alıyordu.

Android dağılım grafiği esas itibariyle Android uygulama geliştirenler için, o uygulamaların çalışabileceği en düşük Android sürümüne karar vermeleri amacıyla yayınlanıyordu. Bu grafiklerde yayınlanan veriler pek de memnun edici değildi çünkü örneğin 2015 yılından kalma Android Marshmallow'un pazar payının yüzde 15'in üzerinde olduğunu buradan öğreniyorduk.

Apple'a karşı bir hamle olabilir

Apple gibi şirketlerin Google'ın açıkladığı Android verilerini değerlendirerek kendi cihazlarına yönelik güncellemeler konusunda esnemelere gidebildiği belirtiliyordu. Bu pek doğru bir kıyaslama olmayabilir çünkü Android'in, dijital yön işaretleri gibi, iOS'un pek de umursamadığı boşlukları dolduran cihazları var. Bu türden cihazların Android'in en yeni sürümünü çalıştırmaları gerekmiyor veya daha da ötesinde donanımlarını daha sık geliştiriliyor.

Tüm bunları alt alta koyunca, Google bu grafikleri yayınlamayı ilk kez Ekim 2018'de durdurdu ancak 2019'un mayıs ayında sürpriz bir şekilde yeniden güncelleme geldi ve o tarihten bu yana sessizliğe gömüldü. Google şimdi de, Android dağılım grafiğini internet sitesinden yerinden tamamen kaldırdı ve dağılım istatistikleriyle ilgilenenleri Android Studio’nun 'Create New Project' (Yeni Proje Yarat) sihirbazına yönlendirdi.

Google'ın bu bilgileri kamuoyundan gizliyor olması kötü olsa da grafiklerin yalnızca uygulama geliştiricilerine yaradığı da bir gerçek. Peki Android Studio'daki görünüm ne durumda? Google'ın dağılım grafiklerinden alışkın olduğumuz dairesel gösterim yerine 'kümülatif dağılım' oranları gösterilmiş. Bu gösterimde geliştiricilerden uygulamalarının çalışmasını istedikleri en eski sürümü seçmeleri isteniyor. Bundan sonra varsayılan olarak bu seçimden yeni olan her sürümde uygulama düzgün bir şekilde çalışıyor.

Kümülatif dağılım oranlarıyla birlikte geliştiriciler, her yeni Android sürümü yayınlandığında hangi Android cihazları kaybedeceklerinin oranını görüyorlar. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir ancak Android dağılım grafiklerinin yayınlanması tam da bu işe yarıyordu. Geçen sene yayınlanan istatistiklere göre Android 10, %8,2'lik bir pazar payında kalmış ve yüzde 10 pazar payına ulaşamamıştı. Android cihazlarda en çok kullanılan Android sürümüyse, yüzde 31,3'le Android Pie'dı.