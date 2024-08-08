OpenAI CEO'sundan Gizemli Paylaşım: ChatGPT-5 mi Geliyor?

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın X'te yaptığı bir paylaşım, ChatGPT'nin yeni sürümünün geleceğine işaret ediyor olabilir.

OpenAI, geçtiğimiz mayıs ayında GPT-4o Ses Modu'nu seçili ChatGPT Plus kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Yeni özelliği gelecek aylarda diğer kullanıcılara da yaymayı planlayan OpenAI, bir yandan da yeni nesil sohbet botunun üzerinde çalışıyordu. Firmanın CEO'su Sam Altman'ın X'te yaptığı paylaşım, yeni modelin çok da uzak olmadığını düşündürdü.

Altman'ın yaptığı paylaşımda "Bahçede yazı seviyorum" ifadesi yer alıyordu ve yaz meyvesi olarak bildiğimiz bir çileğin de fotoğrafı bu ifadenin altına iliştirilmişti. Bu paylaşım büyük heyecan yarattı. OpenAI'ın bir sonraki modelinin kod adının da Strawberry (Çilek) olması ve paylaşımdaki çileğin de olgunlaşmış olması modelin yakında kullanıma açacağına yoruldu.

OpenAI sessizliğini koruyor

Şimdilik adı Strawberry olan ancak GPT-5 adıyla piyasaya çıkması beklenen model ile ilgili henüz OpenAI tarafından gelen resmi bir çıkış tarihi açıklaması bulunmuyor. Yeni modelin daha gelişmiş akıl yürütme ve araştırma yetenekleri olması bekleniyor.

Öte yandan OpenAI'ın kendi içinde gerçekleştirdiği bir toplantıda şirketin, "insan benzeri akıl yürütme" yeteneklerine sahip bir ChatGPT projesini tanıttığı belirtiliyor. Her ne kadar alanın en bilinen isimleri arasında başı çekse de OpenAI'ın, gittikçe artan rekabette geride kalmamak adına yeni modeli yakın zamanda kullanıcılarına sunması bekleniyor.