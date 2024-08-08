Intel'in 2017 ve 2018'de OpenAI'dan hisse alma şansını elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Şirketin CEO'su, üretken yapay zekâ modellerinin yakın zamanda çıkmayacağını ve yatırımın boşa gideceğini düşünerek bunu reddetmiş.

OpenAI, şüphesiz günümüzün en önemli şirketlerinden biri. ABD merkezli firma, ChatGPT ile üretken yapay zekâ devrimine öncülük ediyor. Tabii ki değerinin de milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Aylar önce 80 milyar dolar civarı değerinin olduğu bilgileri ortaya çıkmıştı. Şu anda bu miktarın daha da arttığını tahmin etmek mümkün.

Bugün ortaya çıkan bilgiler, şu sıralarda çok kötü bir dönemden geçen Intel’in yıllar önce OpenAI fırsatını kaçırdığını gözler önüne serdi. Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre çip devi, OpenAI’a sahip olma şansını elinin tersiyle çevirmiş.

Intel CEO’su’nun üretken yapay zekânın yakın zamanda çıkmayacağını ve yatırımın boşa gideceğini düşünmesi nedeniyle OpenAI alınmamış

Olaylar 2017 ve 2018’de yaşanmış. OpenAI, o zamanlar kâr amacı gütmeyen bir araştırma organizasyonuydu. 2019’da ise kârının bir vakıf tarafından yürütüldüğü ve hâlâ devam eden sınırlı kâr amacı güden bir kuruluşa dönüşmüştü.

Intel, bu yeni kurulan şirketten hisse alma fırsatını yakalamış. İki taraf, 2017 ve 2018’de farklı seçenekler için görüşmüşler. Hatta bir ara 1 milyar dolar nakit karşılığında %15’lik hissesini alma da bunlara dahilmiş. Ayrıca Intel’in donanım üretmesi durumunda %15 daha hisse alabileceği de konuşulmuş. Yani çip devi, OpenAI’ın çoğunluk hissesini alarak sahibi olabilirmiş.

Ancak Intel CEO’su Bob Swan, üretken yapay modellerinin yakın gelecekte piyasaya sürülmeyeceğini ve Intel’in yatırımının “boşa gideceğini” düşünmüş. Hepimizin de bildiği üzere Swan’ın düşündüğü olmadı ve sadece 7 yıl sonra üretken yapay zekâ âdeta dünyayı ele geçirdi. Yani Intel CEO’su, tarihin en kötü kararlarından birini almış.

Reuters kaynakları, OpenAI’ın Intel’den yatırım almak istemesinin nedeninin NVIDIA çiplerine bağlılığı azaltmak olduğunu da eklemiş. Girişim, bu şekilde kendi altyapısını oluşturmak istiyormuş. Ancak Intel’in isteksizliği nedeniyle bu gerçekleşmemiş.

Intel’ın inanılmaz kötü bir çeyreği geride bıraktığını belirtmek gerekiyor. Teknoloji devi, 30 yıldır ilk kez 100 milyar dolar altında değere geriledi. Son çeyrekte, 1,68 milyar dolar net zarara uğrayan şirketin hisseleri de %26 civarında dev bir düşüş yaşadı. Aynı zamanda şirket, 15 bin çalışanını da işten çıkarmıştı. OpenAI satın alınsaydı belki de Intel bu tarz günlerle hiç karşılaşmayacaktı.