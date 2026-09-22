ChatGPT Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

ChatGPT aboneliğinizi iptal etme yöntemi, üyeliği web sitesi, App Store veya Google Play üzerinden satın almanıza göre değişiyor. Bu içeriğimizde ChatGPT aboneliği iptal etme adımlarını ve iptal sonrasında hesabınıza ne olacağını anlatıyoruz.

ChatGPT'nin ücretli planlarından birini kullanıyor ancak aboneliğinizi yenilemek istemiyorsanız hesabınızı tamamen silmenize gerek yok. Aboneliği satın aldığınız platform üzerinden iptal ederek bir sonraki otomatik yenilemeyi durdurabilirsiniz. Mevcut ücretli döneminiz ise normal bir iptalin ardından sona erme tarihine kadar devam eder.

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ChatGPT aboneliği iptal etme adımlarına geçmeden önce ödemenin nereden yapıldığını kontrol etmek gerekiyor. ChatGPT'nin web sitesi üzerinden alınan abonelikler ChatGPT içerisinden yönetilirken App Store ve Google Play üzerinden yapılan satın alımlar ilgili mağazadan iptal ediliyor. Uygulamayı telefondan kaldırmak ise tek başına aboneliği sonlandırmıyor.

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ChatGPT aboneliği nasıl iptal edilir?

ChatGPT aboneliğinizi doğrudan web sitesi üzerinden satın aldıysanız iptal işlemini hesabınızın faturalandırma ayarlarından gerçekleştirebilirsiniz. Mobil uygulama mağazalarından alınan üyeliklerde ise bu yöntem yerine satın almanın yapıldığı mağazayı kullanmanız gerekiyor.

Web üzerinden alınan ChatGPT aboneliğini iptal etmek için şu adımları izleyin:

ChatGPT hesabınıza giriş yapın.

Hesap menüsünü açın.

Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Faturalandırma bölümünü açın.

Planı iptal etme bölümüne ilerleyin.

İptal et seçeneğine tıklayın.

Ekranda gösterilen işlemleri tamamlayarak iptali onaylayın.

İşlem bittikten sonra aboneliğinizin yenilenmeyecek şekilde ayarlandığını faturalandırma bölümünden kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki ödeme tarihinden en az 24 saat önce iptal işlemini tamamlamak, yeni döneme ait ücretin alınmasını önlemek açısından gerekli.

ChatGPT Business'ın self servis sürümünü kullanıyorsanız yol biraz farklı. Çalışma alanı ayarlarında Faturalandırma → Planı yönet → Aboneliği iptal et seçeneklerini takip etmeniz gerekiyor. Faturalandırma bölümüne erişiminiz yoksa işlemi çalışma alanı sahibinin yapması gerekir.

iPhone'da ChatGPT aboneliği nasıl iptal edilir?

ChatGPT aboneliğini iPhone veya iPad'deki App Store üzerinden satın aldıysanız ödeme Apple tarafından yönetilir. Dolayısıyla aboneliği ChatGPT'nin web sitesindeki faturalandırma ekranından değil, Apple hesabınız üzerinden iptal etmelisiniz.

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iPhone'da ChatGPT aboneliğini iptal etmek için Ayarlar uygulamasını açın ve ekranın üst kısmındaki adınıza dokunun. Ardından Abonelikler bölümüne girin. Aktif abonelikler arasından ChatGPT'yi seçin ve Aboneliği İptal Et seçeneğine dokunun. Son olarak işlemi onaylayın.

ChatGPT'yi listede göremiyorsanız satın alma sırasında farklı bir Apple hesabı kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Aboneliği İptal Et seçeneği görünmüyor ancak ekranda bir sona erme tarihi yer alıyorsa üyelik daha önce iptal edilmiş olabilir.

ChatGPT uygulamasını iPhone'dan silmek App Store aboneliğini durdurmaz. Benzer şekilde ChatGPT hesabını silmek de Apple tarafından yönetilen aboneliği iptal etmiyor. Hesabınızı tamamen kapatmayı planlıyorsanız önce Apple'daki ChatGPT aboneliğinin durumunu kontrol etmeniz gerekiyor.

App Store üzerinden yapılan bir ödeme için ücret iadesi talep edilecekse bu işlem de Apple üzerinden yürütülüyor.

Android'de ChatGPT aboneliği nasıl iptal edilir?

Android'de Google Play üzerinden satın alınan ChatGPT aboneliklerini Google Play hesabınızdan yönetebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı, aboneliği satın alırken kullandığınız Google hesabında oturum açmış olmanız.

Google Play Store uygulamasını açtıktan sonra Abonelikler bölümüne girin. Listeden ChatGPT'yi seçin ve Aboneliği iptal et seçeneğine dokunun. Google Play tarafından gösterilen onay adımlarını tamamladığınızda otomatik yenileme durdurulur.

İşlemi bilgisayardan yapmak da mümkün. Google Play'deki abonelikler bölümünde satın alma sırasında kullandığınız Google hesabıyla oturum açtıktan sonra ChatGPT'nin yanındaki yönetim seçeneğine girerek aboneliği iptal edebilirsiniz.

ChatGPT Google Play aboneliklerinde de uygulamayı kaldırmak yeterli değil. Telefonunuzdan ChatGPT'yi tamamen silseniz bile Google Play'de aktif görünen abonelik yenilenmeye devam edebilir.

Birden fazla Google hesabınız varsa ChatGPT aboneliğini göremediğinizde cihazdaki diğer hesapları da kontrol edin. Satın alma makbuzu hangi Google hesabının ve hangi platformun kullanıldığını bulmanıza yardımcı olabilir. Aynı ChatGPT hesabındaki ücretli aboneliği farklı cihazlarda kullanabildiğiniz için her telefon veya tablet için ayrı üyelik satın almanız da gerekmiyor.

ChatGPT aboneliği iptal edilince hemen kapanır mı?

Aboneliği iptal etmek ücretli planın o anda kapanacağı anlamına gelmiyor. Normal bir iptal işleminde mevcut faturalandırma döneminiz tamamlanana kadar ücretli özellikleri kullanmaya devam edebilirsiniz. Dönem sona erdiğinde abonelik yenilenmez ve hesabınız uygun ücretsiz plana geçer.

Diyelim ki aylık aboneliğiniz her ayın 20'sinde yenileniyor ve siz ayın 10'unda iptal işlemini yaptınız. Normal şartlarda 20'sine kadar mevcut ücretli planınızı kullanmaya devam edersiniz ancak sonraki dönem için otomatik yenileme yapılmaz.

İptal işlemini ödeme tarihine bırakmamak gerekiyor. OpenAI, bir sonraki dönem için ücret alınmasını engellemek isteyen kullanıcıların aboneliği faturalandırma tarihinden en az 24 saat önce iptal etmesini belirtiyor. Son ana bırakılan işlemlerde sıradaki ödeme daha önce işleme alınmış olabilir.

Aboneliği iptal etmek geçmişte yapılan ödemelerin otomatik olarak iade edilmesini de sağlamıyor. Para iadesi ayrı bir süreç olarak değerlendiriliyor ve uygunluk satın alma yöntemine ve kullanıcının bulunduğu yere göre değişebiliyor. App Store satın alımlarında iade işlemleri Apple tarafından yönetilirken web ve Google Play üzerinden yapılan uygun talepler için OpenAI destek süreci kullanılabiliyor.

ChatGPT aboneliği iptal edilince sohbetler silinir mi?

ChatGPT aboneliğinizi iptal etmek ile ChatGPT hesabınızı silmek iki ayrı işlem. Yalnızca ücretli üyeliğin otomatik olarak yenilenmesini durdurduğunuzda hesabınız kapanmaz ve abonelik iptali nedeniyle sohbetleriniz otomatik olarak silinmez.

Mevcut faturalandırma dönemi sona erdiğinde ücretli plana bağlı kullanım limitleri ve özellikler değişebilir. Hesabınızı ise ücretsiz planda kullanmaya devam edebilirsiniz. Daha sonra yeniden ücretli bir plana geçmek isterseniz o tarihte hesabınıza sunulan plan seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Burada ödeme yöntemini kaldırmakla aboneliği iptal etmeyi de karıştırmamak gerekiyor. Kayıtlı kartı faturalandırma ayarlarından kaldırmak tek başına aktif aboneliğin iptal edildiği anlamına gelmiyor. Yenilemeyi durdurmak için abonelik yönetiminden iptal işleminin tamamlanması gerekiyor.

Hesabınıza artık giriş yapamıyorsanız ve abonelik doğrudan ChatGPT tarafından faturalandırılıyorsa destek üzerinden iptal konusunda yardım alınabiliyor. Böyle bir durumda hesapla ilişkili e-posta adresi, ödeme kartının yalnızca son dört hanesi ve son abonelik ödeme tarihi istenebilir. Kart numarasının tamamını paylaşmamak gerekiyor.

Son kontrolü de ödemenin yapıldığı yerde yapın. ChatGPT, App Store veya Google Play'de aboneliğin yenilenmeyeceğinin görünmesi, iptal işleminin gerçekten tamamlandığını anlamanın en net yollarından biri.