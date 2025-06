Bayramın en önemli etkinliği elbette bayramlaşmadır ancak herkesle görüşmek bir noktada zor. Tam da bu anlarda yardımımıza yetişen bayram kutlama görsellerinizi nasıl oluşturacağınızı bu içeriğimizde adım adım anlattık.

Günümüzde görsel oluşturmak sandığınızdan çok daha basit hâle geldi. Yapay zekâların tasarım ve görsel oluşturma alanında giderek gelişmesi sonucu, hayalinizdeki profesyonel çalışmaları bile sadece birkaç cümle prompt ile gerçeğe dönüştürebiliyorsunuz. E hazır bayram da gelmişken, tamamen size özel bir bayram görseli paylaşmaya ne dersiniz?

Instagram, WhatsApp veya Facebook hikâyelerinizde en ufak kalite kaybı olmadan paylaşabileceğiniz görsellerinizi oluşturmak için ChatGPT'yi kullanacağız ama merak etmeyin, daha önce ChatGPT'yi kullanmış olmanız veya prompt nasıl yazılır gibi konularda teknik bilgi sahibi olmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken, aşağıda sizler için hazırladığımız prompt'ları ChatGPT'ye yapıştırmak, hepsi bu.

Prompt #1 (Kavurma ve Bayram ziyafeti temalı):

A warm and traditional Kurban Bayramı celebration scene in vertical format. Focus on a delicious Turkish kavurma dish served on a beautifully decorated table with flatbread and ayran. The background shows a cozy Anatolian-style kitchen with copper pots and warm lighting. The text "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun" is elegantly written in Turkish-style calligraphy at the top center. In the bottom right corner, include the name: [Ad Soyad].

Prompt #2 (Aile buluşması temalı):

A heartfelt Kurban Bayramı scene in vertical format, showing a joyful family gathering in a lush garden. Elders are hugging younger relatives, children are playing in the background, and traditional sweets like baklava and lokum are served on a tray. The phrase "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun" appears on a ribbon across the top left of the image. Add the name: [Ad Soyad] near the bottom center in a subtle handwritten script.

Prompt #3 (Bayram sabahı temalı):

A cheerful Kurban Bayramı morning scene in vertical format, showing children excitedly wearing their new Bayramlık clothes in a bright, warmly lit home. A mother is helping a child adjust their collar, while the father is preparing cologne and candies on a tray. In the background, there's a neatly arranged living room with a traditional Turkish rug and a window showing morning sunlight. The phrase "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun" appears across the top center in a playful yet elegant style. Add the name: [Ad Soyad] in the bottom right corner in a clean, classic font.

Elbette görsel oluşturma sisteminin mantığından ötürü birebir bu prompt'ları kullansanız bile birebir aynı görselleri elde edeceğinizin garantisi yok fakat bu da herkesin görselinin kendine özgü olmasını sağlıyor ve tamamen kendi ad soyadınızla birlikte paylaşabiliyorsunuz.

Yine de "Ben hazır görseller istemiyorum, üzerinde değişiklik de yapabileyim." diyorsanız, aşağıda paylaşacağımız düzenlenebilir prompt'larımız tam size göre. Aşağıdaki üç görselimizin prompt'unda da özelleştirilebilir alanlar mevcut. Ad soyadınızı yazmanın yanı sıra; yazı rengi, arka plan rengi ve görselin stilini değiştirebiliyorsunuz.

Özelleştirilebilir prompt #1 (Neşeli aile tablosu):

A cheerful and colorful vertical illustration in [Görsel Stili] style showing a joyful family celebrating Kurban Bayram. The family is smiling, possibly exchanging gifts or hugging. Around them are festive balloons and traditional sweets like baklava and lokum. At the top of the image, the phrase "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun" is written playfully in [Yazı Rengi]. The person’s name, [Ad Soyad], is placed in the bottom part of the image in a child-friendly, soft font. The background color is [Arka Plan Rengi].

Özelleştirilebilir prompt #2 (Geleneksel bayram manzarası):

A vertical poster design in [Görsel Stili] style, featuring a warm and festive atmosphere of Kurban Bayramı. The background shows a traditional Turkish village square decorated for the holiday, with lanterns, carpets, and a small group of people greeting each other warmly. In the sky or at the top, the text "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun" is elegantly written in [Yazı Rengi]. At the bottom corner, the name [Ad Soyad] is written in small, elegant font. The background color is [Arka Plan Rengi].

Özelleştirilebilir prompt #3 (Kurban hazırlığı):

A vertical composition in [Görsel Stili] style illustrating a peaceful Kurban Bayramı morning in a countryside setting. In the scene, a family is preparing for the kurban ritual near a small field or farm. A sheep decorated with a colorful ribbon is gently being guided, and everyone appears respectful and joyful. The environment is bright and filled with the calm of early morning. At the top of the image, the text "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun" is clearly written in [Yazı Rengi]. The name [Ad Soyad] appears subtly near the bottom of the visual, as if signed by the artist. The background color is [Arka Plan Rengi].

Özelleştirilebilir prompt #4 (Kurumsal tarzda):

A vertical minimalist and professional design in [Görsel Stili] style. The image features symbolic elements of Kurban Bayramı such as a crescent moon, stars, a mosque silhouette, or a stylized qurban symbol, arranged in a clean and balanced layout. No people are shown. The design uses ample negative space and clean lines, making it suitable for corporate use. The phrase "Kurban Bayramınız Mübarek Olsun" is prominently placed in the upper or center area in [Yazı Rengi]. The name [Ad Soyad] appears discreetly at the bottom or in a small corner. The background color is [Arka Plan Rengi].

Kullanabileceğiniz görsel stilleri:

Ghibli : Ghibli tarzı, detaylı doğa sahneleri ve duygusal karakter tasarımlarıyla sıcak, nostaljik bir anime estetiği.

: Ghibli tarzı, detaylı doğa sahneleri ve duygusal karakter tasarımlarıyla sıcak, nostaljik bir anime estetiği. Pixar : Parlak renkler, pürüzsüz 3D modelleme ve duygusal hikaye anlatımıyla tanınan modern animasyon stili.

: Parlak renkler, pürüzsüz 3D modelleme ve duygusal hikaye anlatımıyla tanınan modern animasyon stili. Realistic : Gerçek dünyaya yakın detaylar ve oranlarla çizilen yüksek doğrulukta görseller.

: Gerçek dünyaya yakın detaylar ve oranlarla çizilen yüksek doğrulukta görseller. Watercolor Illustration : Suluboya dokusu ve yumuşak geçişlerle yapılan görseller.

: Suluboya dokusu ve yumuşak geçişlerle yapılan görseller. Minimal Flat Design : Sade renk blokları ve gölgesiz yüzeylerle yapılan basit ve modern görsel anlatım.

: Sade renk blokları ve gölgesiz yüzeylerle yapılan basit ve modern görsel anlatım. Anime : Büyük gözler, belirgin yüz ifadeleri ve stilize karakterlerle tanınan Japon çizgi film estetiği.

: Büyük gözler, belirgin yüz ifadeleri ve stilize karakterlerle tanınan Japon çizgi film estetiği. Digital Painting : Geleneksel resim tekniklerinin dijital araçlarla taklit edildiği detaylı ve boyasal tarz.

: Geleneksel resim tekniklerinin dijital araçlarla taklit edildiği detaylı ve boyasal tarz. Paper Cutout : Katmanlı kağıt parçaları gibi görünen, elle kesilmiş izlenimi veren görseller.

: Katmanlı kağıt parçaları gibi görünen, elle kesilmiş izlenimi veren görseller. Cartoon : Abartılı çizgiler, renkli ve eğlenceli karakterlerle yapılan mizahi ve basit stil.

: Abartılı çizgiler, renkli ve eğlenceli karakterlerle yapılan mizahi ve basit stil. Isometric : 3D hissi veren, sabit bir açıdan çizilmiş perspektifsiz grafikler.

: 3D hissi veren, sabit bir açıdan çizilmiş perspektifsiz grafikler. Oil Painting : Kalın fırça darbeleri ve zengin renklerle yapılan klasik resim sanatı stili.

: Kalın fırça darbeleri ve zengin renklerle yapılan klasik resim sanatı stili. Surreal : Gerçek dışı öğeleri mantıksız ama çarpıcı biçimde birleştiren düşsel sanat tarzı.

: Gerçek dışı öğeleri mantıksız ama çarpıcı biçimde birleştiren düşsel sanat tarzı. Cyberpunk : Neon ışıklar, karanlık şehirler ve teknolojik distopyalarla dolu fütüristik bir estetik.

: Neon ışıklar, karanlık şehirler ve teknolojik distopyalarla dolu fütüristik bir estetik. Noir : Koyu tonlar, yüksek kontrast ve dramatik ışık-gölge oyunlarıyla gizemli bir atmosfer.

: Koyu tonlar, yüksek kontrast ve dramatik ışık-gölge oyunlarıyla gizemli bir atmosfer. 3D Render : Bilgisayarda üretilmiş gerçekçi ya da stilize 3D görseller.

: Bilgisayarda üretilmiş gerçekçi ya da stilize 3D görseller. Flat Illustration : Gölgesiz, basit şekiller ve düz renklerle yapılmış modern, vektörel stil.

: Gölgesiz, basit şekiller ve düz renklerle yapılmış modern, vektörel stil. Fantasy : Ejderhalar, büyüler ve hayali varlıklarla dolu, gerçek üstü dünyaları yansıtan stil.

: Ejderhalar, büyüler ve hayali varlıklarla dolu, gerçek üstü dünyaları yansıtan stil. Chalkboard: Tebeşirle yazılmış gibi görünen, kara tahta üzerindeki çizim tarzı.

Bu görsel stilleri, üreteceğiniz görselin tasarım dilini belirleyecek. Yukarıda verdiğimiz prompt'lardaki "[Görsel Stili]" kısmında bu stillerden birini yazmanız yeterli. Geri kalan boş kısımları da kendinizce düzenleyebilir ve Kurban Bayramı görseli oluşturabilirsiniz.