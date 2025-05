En popüler görsel oluşturma araçlarından biri olan Midjourney, diğer görsel araştırma araçlarına kıyasla kendine has özelliklere sahip. Biz de bu içeriğimizde, Midjourney'i kullanmak için bilmeniz gereken tüm adımları tek tek anlattık.

En popüler yapay zekâ destekli görsel üretim araçlarından biri olan Midjourney, hayal gücünüzü somutlaştırmanın da en popüler yollarından biri hâline geldi. Kullanıcıların metin tabanlı komutlarla (prompt) benzersiz ve etkileyici görseller oluşturmasına olanak tanıyan Midjourney, basit arayüzü ve sunduğu sonsuz olasılıklarla hem profesyonellerin hem de hobi amaçlı kullanıcıların favorisi konumunda.

Bu içeriğimizde Midjourney'i daha etkin kullanmanıza yardımcı olacak tavsiyeleri bir araya getirdik. Etkili prompt yazımından, parametrelerin doğru kullanımına ve sık yapılan hatalardan kaçınmaya kadar birçok önemli noktayı birlikte ele alacağız.

Etkili prompt yazmanın sırları

Midjourney'de kaliteli ve dilediğiniz görselleri elde etmenin en temel yolu etkili prompt yazmaktır. Prompt'larınız ne kadar detaylı, açık ve iyiyse, yapay zekânın sizi anlama ve hayalinizdeki görseli üretme olasılığı o kadar artar.

Anahtar Kelimeler : Prompt'unuzda kullanacağınız anahtar kelimeler, görselinizin temelini oluşturur. Ne istediğinizi net bir şekilde ifade eden, spesifik kelimeler seçmeye özen gösterin. Örneğin, "kedi" yerine "sokakta oturan tekir kedi" gibi daha tanımlayıcı ifadeler kullanın.

: Prompt'unuzda kullanacağınız anahtar kelimeler, görselinizin temelini oluşturur. Ne istediğinizi net bir şekilde ifade eden, spesifik kelimeler seçmeye özen gösterin. Örneğin, yerine gibi daha tanımlayıcı ifadeler kullanın. Stil ve Sanat : Görselinizin hangi sanatsal tarzda olmasını istediğinizi belirtmek sonuçları büyük ölçüde etkiler. Örneğin "dijital sanat" , "sulu boya" , "gerçekçi fotoğraf" ve "anime tarzı" gibi ifadeler ekleyebilirsiniz.

: Görselinizin hangi sanatsal tarzda olmasını istediğinizi belirtmek sonuçları büyük ölçüde etkiler. Örneğin , , ve gibi ifadeler ekleyebilirsiniz. Detaylar : Işıklandırma (örneğin, "yumuşak ışık" , "neon ışıkları" ), kamera açıları ( "yakın çekim" , "geniş açı" ), renk paletleri ( "pastel renkler" , "monokrom" ), kompozisyon ve hatta duygusal ton ( "hüzünlü atmosfer" , "neşeli bir sahne" ) gibi detaylar ekleyerek istediğiniz sonuca daha çok yaklaşabilirsiniz.

: Işıklandırma (örneğin, , ), kamera açıları ( , ), renk paletleri ( , ), kompozisyon ve hatta duygusal ton ( , ) gibi detaylar ekleyerek istediğiniz sonuca daha çok yaklaşabilirsiniz. Negatif Prompt (--no) : İstemediğiniz öğeleri görselden çıkarmak için --no parametresini kullanabilirsiniz. Örneğin bir orman görselinde insan olmasını istemiyorsanız, prompt'unuzun sonuna --no people ekleyebilirsiniz.

: İstemediğiniz öğeleri görselden çıkarmak için parametresini kullanabilirsiniz. Örneğin bir orman görselinde insan olmasını istemiyorsanız, prompt'unuzun sonuna ekleyebilirsiniz. İngilizce Prompt: Midjourney diğer birçok yapay zekâ aracı gibi İngilizce komutlarda daha iyi sonuçlar vermekte. Bu nedenle prompt'larınızı mümkün olduğunca İngilizce yazın.

Midjourney parametreleri

Midjourney, yukarıda verdiğimiz negatif prompt örneğinde olduğu gibi prompt'unuza ekleyebileceğiniz çeşitli parametreler kullanmanıza olanak tanır. Bu parametreleri doğru kullanarak görsellerinizin en boy oranını, kalitesini, stilizasyonunu ve daha birçok özelliğini ayarlayabilirsiniz.

En Boy Oranı (--aspect veya --ar ): Oluşturulacak görselin en boy oranını belirler. Örneğin kare bir görsel için --ar 1:1 , yatay bir manzara için --ar 16:9 veya dikey bir portre için --ar 2:3 kullanabilirsiniz.

): Oluşturulacak görselin en boy oranını belirler. Örneğin kare bir görsel için , yatay bir manzara için veya dikey bir portre için kullanabilirsiniz. Kaos (--chaos <0-100>) : Sonuçların ne kadar çeşitli ve beklenmedik olacağını ayarlar. Düşük değerler daha tutarlı ve prompt'a sadık sonuçlar verirken, yüksek değerler daha sürprizli ve deneysel görseller üretebilir.

: Sonuçların ne kadar çeşitli ve beklenmedik olacağını ayarlar. Düşük değerler daha tutarlı ve prompt'a sadık sonuçlar verirken, yüksek değerler daha sürprizli ve deneysel görseller üretebilir. Kalite (--quality veya --q <.25, .5, 1>) : Görselin üretim süresini ve detay seviyesini etkiler. Varsayılan değer 1'dir. Daha hızlı ama daha az detaylı görseller için .25 veya .5 gibi daha düşük değerler kullanılabilir.

: Görselin üretim süresini ve detay seviyesini etkiler. Varsayılan değer 1'dir. Daha hızlı ama daha az detaylı görseller için veya gibi daha düşük değerler kullanılabilir. Stilizasyon (--stylize <0-1000> veya --s <0-1000>) : Midjourney'in sanatsal yorumunun ne kadar güçlü olacağını belirler. Düşük değerler prompt'unuza daha sadık kalırken, yüksek değerler daha sanatsal ve stilize edilmiş görseller üretir. Varsayılan değer genellikle 100'dür.

: Midjourney'in sanatsal yorumunun ne kadar güçlü olacağını belirler. Düşük değerler prompt'unuza daha sadık kalırken, yüksek değerler daha sanatsal ve stilize edilmiş görseller üretir. Varsayılan değer genellikle 100'dür. Sürüm (--version veya --v ) : Midjourney'in farklı algoritmik modellerini kullanmanızı sağlar. Örneğin --v 5.2 gibi prompt'larla daha önceki bir sürümü de tercih edebilirsiniz. Her sürümün kendine özgü bir stili ve yorumlama yeteneği vardır.

: Midjourney'in farklı algoritmik modellerini kullanmanızı sağlar. Örneğin gibi prompt'larla daha önceki bir sürümü de tercih edebilirsiniz. Her sürümün kendine özgü bir stili ve yorumlama yeteneği vardır. Tekrarlama (--repeat veya --r <1-40>) : Bir prompt'u birden fazla kez çalıştırarak hızlıca farklı varyasyonlar elde etmenizi sağlar.

: Bir prompt'u birden fazla kez çalıştırarak hızlıca farklı varyasyonlar elde etmenizi sağlar. Seed (--seed ) : Aynı seed numarası ve aynı prompt ile benzer görseller üretmenizi sağlar. Bu, bir görselin stilini veya kompozisyonunu koruyarak küçük değişiklikler yapmak istediğinizde kullanışlıdır.

İleri seviye teknikler ve ipuçları

Midjourney'de ustalaşmak için temel komutların ve parametrelerin ötesine geçerek bazı ileri seviye teknikleri de öğrenmek de daha etkili sonuçlar alabilmenizi sağlayacak.

Görsel Prompt (Image Prompting) : Mevcut bir görseli prompt'unuzun bir parçası olarak kullanarak Midjourney'in o görselden ilham almasını sağlayabilirsiniz. Görselin URL'sini prompt'unuzun başına ekleyerek ve ardından metin açıklamanızı yazarak bu tekniği kullanabilirsiniz.

: Mevcut bir görseli prompt'unuzun bir parçası olarak kullanarak Midjourney'in o görselden ilham almasını sağlayabilirsiniz. Görselin URL'sini prompt'unuzun başına ekleyerek ve ardından metin açıklamanızı yazarak bu tekniği kullanabilirsiniz. Remix Modu : Ayarlarınızdan Remix modunu aktif hâle getirerek, oluşturulan görsellerin varyasyonlarını (V butonları) oluştururken prompt'unuzu da düzenleyebilirsiniz. Bu, bir görsel üzerinde iteratif olarak çalışmak ve ince ayarlar yapmak için çok güçlü bir özelliktir.

: Ayarlarınızdan Remix modunu aktif hâle getirerek, oluşturulan görsellerin varyasyonlarını (V butonları) oluştururken prompt'unuzu da düzenleyebilirsiniz. Bu, bir görsel üzerinde iteratif olarak çalışmak ve ince ayarlar yapmak için çok güçlü bir özelliktir. Multi-Prompting (Çoklu Prompt) : İki nokta üst üste (::) kullanarak bir prompt içinde farklı kavramlara farklı önem sıraları atayabilirsiniz. Örneğin uzay gemisi::2 şehir::-1 gibi bir ifade, uzay gemisine daha fazla, şehre ise daha az (hatta negatif) önem verilmesini sağlar.

: İki nokta üst üste kullanarak bir prompt içinde farklı kavramlara farklı önem sıraları atayabilirsiniz. Örneğin gibi bir ifade, uzay gemisine daha fazla, şehre ise daha az (hatta negatif) önem verilmesini sağlar. /describe Komutu: Bir görsel yükleyerek Midjourney'in o görseli tanımlayan dört farklı prompt önermesini sağlayabilirsiniz. Bu, beğendiğiniz bir görselin stilini veya içeriğini yakalamak için nasıl prompt'lar yazabileceğiniz konusunda ilham almanıza yardımcı olur.

Midjourney'de negatif prompt nasıl kullanılır?

İstemediğiniz öğeleri görselden çıkarmak için prompt'unuzun sonuna --no parametresini ve ardından çıkarmak istediğiniz kelimeyi ekleyin. Örneğin bir manzarada araba görmek istemiyorsanız --no car prompt'unu kullanabilirsiniz.

Midjourney görsel kalitesini nasıl artırabilirim?

Daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü bir görsel için "U" butonlarından birine tıklayarak seçtiğiniz görseli "upscale" edebilirsiniz. Ayrıca prompt'unuzda daha spesifik detaylar vermek ve --quality (eğer destekleniyorsa ve uygunsa) veya --v (daha yeni ve gelişmiş bir model seçerek) gibi parametreleri kullanmak da kaliteyi etkileyebilir.

Midjourney'de belirli bir sanatçı veya stil nasıl belirtilir?

Prompt'unuzda doğrudan sanatçının adını (örneğin: "in the style of Van Gogh" ) veya sanat akımını (örneğin: "impressionist painting" , "cyberpunk art" ) belirtebilirsiniz. Ayrıca --stylize parametresi ile Midjourney'in sanatsal yorumunun gücünü ayarlayabilirsiniz.

Midjourney'de oluşturduğum görselleri ticari olarak kullanabilir miyim?

Midjourney'in kullanım koşulları, ücretli abonelik planlarına sahip kullanıcıların genellikle oluşturdukları görseller üzerinde daha fazla hakka sahip olduğunu belirtir ancak en güncel ve detaylı bilgi için Midjourney'in resmî web sitesindeki kullanım koşullarını (Terms of Service) dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.