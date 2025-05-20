Google, Imagen görsel oluşturma modelinin yeni versiyonu Imagen 4'ü resmen tanıttı. Model, 2K'ya kadar çıkan çözünürlükte en ince ayrıntıyı bile gösteren görseller oluşturabilecek.

Google, bugün gerçekleştirdiği I/O geliştirici konferansında yeni yapay zekâ özelliklerini ve modellerini duyurdu. Bunlardan biri de şirketin metinlerle görseller oluşturmanıza yarayan Imagen’ın yeni verisyonu “Imagen 4” idi.

Imagen 4, tahmin edebileceğiniz gibi çok büyük yeniliklerle geliyor. Kullanıcılar, artık çok daha iyi görseller üretebilecekler. ChatGPT, Midjourney V7 gibi görsel oluşturmada kullannılan modellere ciddi rakip olacağını söyleyebiliriz.

Imagen 4 ne gibi yenilikler sunuyor?

Google’ın Imagen 4 modeli, çok daha detaylı ve gerçekçi görseller oluşturabilecek. Şirket tarafından paylaşılan örnek görsellerden de bunu anlayabiliyoruz. Bir görselin en ince detayına kadar her şeyini yüksek kalitede içeriyor.

Yapay zekâ aracı, 2K’ya kadar çözünürlükte görüntüler oluşturacak, kumaşlardan su damlacıklarına ve hayvan kürkü gibi en ince detayları bile işleyebilecek. Hem fotogerçekçilik hem de soyut stillerde çok iyi olduğunu da söyleyelim.

Imagen 4’ü rakiplerinden ve önceki nesillerden ayıran en önemli özelliği ise hızı. Öyle ki Google’ın yaptığı açıklamalara göre yeni model, önceki nesil Imagen 3’ten daha hızlı. Hatta şirket, ilerleyen dönemde Imagen 4’ün Imagen 3’ten 10 kat daha hızlı versiyonunu çıkaracağını da söylüyor. Yani çok kısa sürede çok iyi görseller üretecek. Imagen 4, bugün itibarıyla Gemini üzerinden kullanıma sunuldu.