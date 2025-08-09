ChatGPT'den diyet tavsiyesi alan bir adam, ChatGPT'nin kendisine önerdiği sodyum bromürü tüketmeye başlayınca psikoza girdi.

Washington Üniversitesi’nden doktorlar, tıpkı bir Black Mirror bölümünü andıran ilginç bir olayı tıbbi bir dergide paylaştı. Bir adam, ChatGPT’den aldığı beslenme tavsiyelerine uyarak üç ay boyunca sodyum bromür tüketti ve zehirlenme kaynaklı psikoz yaşadı.

Bromür, 1900’lerin başında uyku ve kaygı sorunları için yaygın kullanılan bir maddeydi ama yüksek dozda zehirli olduğu anlaşılınca 1980’lerden itibaren ilaçlardan çıkarıldı. Günümüzde hâlâ bazı hayvan ilaçlarında ve takviyelerde bulunsa da zehirlenme vakaları nadir görülüyor.

Hastaneye gittiğinde komşusu tarafından zehirlendiğini düşünüyordu

Bahsi geçen kişi acile gittiğinde, komşusunun onu zehirlediğini düşünüyordu. Susuz olmasına rağmen su içmiyor, halüsinasyonlar görüyordu. Durumu ağırlaşınca psikiyatrik gözetim altına alındı. Serum ve antipsikotik ilaçlarla tedavi edildi ve yavaş yavaş toparladı.

Olayların bu noktaya nasıl geldiği ise asıl sıkıntılı konu. ChatGPT ile bu konuları konuşan adam fazla tuz tüketiminin zararlı olduğunu öğrenmişti ancak kendi kararıyla klorürü tamamen hayatından çıkarmak istedi. ChatGPT’ye danışınca, bromürün “alternatif” olabileceğini öğrendi. İnternetten sipariş ettiği sodyum bromürü kullanmaya başladı. Söylediğine göre yapay zekâ kendisine bromürün tehlikelerinden bahsetmemişti.

Hastanede üç hafta kaldıktan sonra taburcu edildi ve takip kontrollerinde durumu stabil kaldı. Konuyla ilgili konuşan doktorlar, yapay zekânın bilim insanlarıyla halk arasında bilgi köprüsü olabileceğini ama bağlamdan kopuk tavsiyelerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin altını çiziyor.