OpenAI Artık ChatGPT Sohbetlerinizi Saklamayacak (İddia Ettikleri Gibiyse Tabii...)

OpenAI'ın New York Times ile olan davası nedeniyle saklamak zorunda olduğu ChatGPT sohbetleri artık saklanmayacak.

OpenAI, uzun süredir tartışmalara neden olan ChatGPT veri saklama yükümlülüğünden resmen kurtuldu. ABD’li yargıç Ona T. Wang, 9 Ekim’de aldığı kararla şirketin artık tüm sohbet kayıtlarını süresiz olarak saklamasını zorunlu kılan kararı iptal etti.

2023 sonunda New York Times’ın telif hakkı ihlali iddiasıyla açtığı dava kapsamında, OpenAI’ın modellerini gazeteye ait içeriklerle eğittiği öne sürülmüştü. Mayıs ayında mahkeme, NYT’nin inceleme yapabilmesi için OpenAI’a tüm ChatGPT sohbet kayıtlarını tutma zorunluluğu getirmişti ancak yeni kararla birlikte bu yükümlülük sona erdi.

Sadece belirli kayıtlar saklanacak

OpenAI yine de daha önce kaydedilen verileri ve New York Times tarafından işaretlenmiş hesaplara ait sohbet kayıtlarını korumak zorunda.

NYT, dava süreci devam ederken bu “işaretli kullanıcı” listesini genişletebilecek. Her hâlükârda tüm kullanıcı sohbet kayıtları artık tutulmayacağından, hem kullanıcı gizliliği açısından hem de OpenAI sunucuları açısından olumlu bir adım diyebiliriz.