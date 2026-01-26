WhatsApp Sesli Mesajlarınızı Ruh Hâlinizi Ele Veriyor: Bu Yapay Zekâ Modeli Depresyonu Dinleyerek Tespit Ediyor!

Brezilyalı araştırmacıların geliştirdiği yeni bir yapay zekâ modeli, sesli mesajlarınızı dinleyerek depresyonda olup olmadığınızı tespit ediyor ve ruh hâlinizi analiz edebiliyor.

Günlük hayatımızda fark etmeden yaptığımız alışkanlıklar, ruh sağlığımız hakkında sandığımızdan çok daha fazla ipucu taşıyor olabilir. Yeni bir araştırma, WhatsApp’ta gönderdiğimiz basit sesli mesajların bile depresyonun erken belirtilerini ortaya çıkarabileceğini gösteriyor.

PLOS Mental Health dergisinde yayımlanan çalışmada, Brezilyalı araştırmacıların geliştirdiği bir yapay zekâ modeli, yalnızca kısa ses kayıtlarını dinleyerek majör depresyonu yüksek doğrulukla tespit etmeyi başardı. Modelin tek ihtiyacı, kişinin “Bu haftan nasıl geçti?” sorusuna verdiği kısa bir sesli yanıt oluyor.

Ses tonumuz gizli sinyaller taşıyor

Depresyon çoğu zaman içsel bir durum gibi düşünülse de konuşma biçimimize yansıyor. Ses tonu, konuşma hızı ve enerjideki küçük değişimler insan kulağıyla fark edilmesi zor olsa da yapay zekâ için güçlü birer “akustik biyobelirteç”. Araştırma ekibi bu izleri yakalamak için yedi farklı makine öğrenmesi modeli geliştirdiğini söylüyor.

En dikkat çekici nokta ise verilerin gerçek hayattan gelmesi. Klinik ortamlarda kaydedilmiş yapay sesler yerine, hastaların doktorlarına gönderdiği gerçek WhatsApp sesli mesajları ve sağlıklı bireylerin günlük sohbet kayıtları kullanılmış.

Kadınlarda %92'ye varan doğruluk

Araştırmaya göre yapay zekâ, kadın katılımcılarda depresyonu %91,9 doğrulukla tespit etti. Erkeklerde ise bu oran yaklaşık %75’te kaldı. Bilim insanları bu farkın, veri setinde kadın seslerinin daha fazla yer alması ya da kadın ve erkeklerin depresyonu ses yoluyla farklı şekillerde ifade etmesinden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

İlginç bir detay da şu ki katılımcılardan sadece “1’den 10’a kadar saymaları” istendiğinde cinsiyet farkı büyük ölçüde azalıyor. Bu da serbest konuşmanın duygusal açıdan daha zengin ama analiz edilmesi daha karmaşık bir veri sunduğunu gösteriyor.

Kısacası cebimizde taşıdığımız telefonlar gelecekte yalnızca mesajlarımızı değil, ruh halimizi de “dinleyecek” gibi. Bilim insanları cinsiyet ve dil farklılıklarını azaltmak için çalışmalara devam ederken ortaya çıkan tabloya göre zor durumda olduğumuzu fark eden ilk şey kendi sesimiz olacak...