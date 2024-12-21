ChatGPT'nin macOS sürümünün sahip olduğu üçüncü taraf uygulama entegrasyonu özelliği genişletildi. Artık Apple'ın Notlar uygulamasından Android Studio'ya kadar pek çok uygulama, ChatGPT ile entegre kullanılabiliyor.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ChatGPT'nin macOS sürümüne gelen bomba bir yenilikten bahsetmiştik. OpenAI, üretken yapay zekâsına üçüncü taraf uygulama entegrasyonu eklemişti. Böylelikle ChatGPT uygulaması, diğer uygulamalarla etkileşim içerisinde olabilecekti.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ChatGPT'nin macOS uygulaması, entegrasyon desteğini genişletecek şekilde güncellendi. Böylelikle daha fazla uygulama, ChatGPT ile çalışabilir hâle getirildi.

Notlarınızı okuyacak, Android uygulama geliştirmenize yardım edecek!

ChatGPT uygulaması için yayımlanan son güncelleme, Apple'ın Notlar uygulamasından tutun da Android uygulama geliştirmeye yarayan Android Studio'ya kadar pek çok uygulama için destek sunuyor. Desteklenen diğer yazılımlar arasında MatLab, VSCodium, Notion, Warp ve Script Editor gibi popüler araçlar da yer alıyor.

ChatGPT'nin macOS sürümüne eklenen yeni özellikler, üretken yapay zekânın daha etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak gibi görünüyor.