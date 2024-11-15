ChatGPT'nin macOS uygulamasına efsane bir özellik eklendi. Bu özellik, üretsel yapay zekânın üçüncü taraf uygulamalarla entegre çalışmasını sağlayacak. Yeni özellik, en çok da geliştiricilerin işine yarayacak.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, üretsel yapay zekâsı ChatGPT'nin macOS için yayımlanan uygulamasını güncelledi. Yapılan güncelleme ile uygulamaya bomba bir özellik eklendi. Bu yeni özellik, en çok da geliştiricilerin işine yarayacak.

ChatGPT'nin geliştiriciler tarafından aktif olarak kullanıldığı bir gerçek. İşte yayımlanan güncelleme ile geliştiricilerin işleri kolaylaşacak. Çünkü ChatGPT'nin macOS uygulaması, artık üçüncü taraf uygulamalarla entegre bir biçimde çalışabiliyor.

Xcode, VS Code, Terminal ve dahası

ChatGPT'nin macOS uygulamasına gelen entegrasyon desteği, ilk aşamada geliştirici uygulamaları için kullanılabilir olacak. Bu bağlamda; Xcode başta olmak üzere VS Code ve Terminal gibi macOS uygulamalar, ChatGPT ile entegre çalışabilecek. Peki bu entegrasyon, kullanıcıya nasıl bir deneyim sunacak?

Diyelim ki Xcode ile iOS ekosistemi için bir uygulama geliştiriyorsunuz ve bir yerde takıldınız. ChatGPT, kopyala yapıştır işlevine ihtiyaç duymadan Xcode uygulamasındaki ekranı okuyacak. Kodunuzu otomatik olarak analiz edecek uygulama, takıldığınız yer için gerekli düzeltmeler sunacak. Hatta aynı anda birden çok uygulama ekranını bile ChatGPT'ye okutabileceksiniz. Ancak tüm bunlardan faydalanmak için ChatGPT'nin ücretli abonelik paketlerinden satın almış olmak gerekecek. OpenAI, özelliğin gelecekte ücretsiz kullanıcılar için de sunulacağını söyledi ama bir zamanlama yok.