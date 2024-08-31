Araştırma, ChatGPT Mağazasındaki uygulamaların veri toplama ve gizlilik konularında yetersiz bilgi sunduğunu ortaya koyuyor.

Yeni yapılan bir araştırma, OpenAI'nin GPT Mağazası'ndaki birçok uygulamanın gizlilik kurallarına uymadığını ve veri toplama konusunda yetersiz bilgi sunduğunu ortaya koydu.

Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, dört aylık bir analizde 120.000'den fazla GPT ve 2.500'den fazla "Actions" uygulamasını inceledi ve veri toplama uygulamalarının çoğunun gizlilik politikalarında yeterince açıklanmadığını buldu.

Veri güvenliği endişeleri devam ediyor

Araştırmanın sonuçlarına göre, GPT şifreler ve kişisel bilgiler gibi pek çok hassas veriyi topluyor. Özellikle Actions uygulamaları reklam izleme ve analiz amaçlı veri toplama işlevi görüyor ve bu durum mobil ve web uygulamalarında sıkça karşılaşılan gizlilik sorunlarını benzer şekilde yansıtıyor. Araştırmacılar bu uygulamaların çoğunun OpenAI’nin belirlediği veri gizliliği standartlarına uymadığını belirtiyor.

OpenAI'nin veri toplama uygulamalarını yeterince denetlemediği ve uygulamaların gizlilik standartlarını sağlamada yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Kullanıcı gizliliğini tehlikeye atan bu uygulamanın kullanıcı güvenliğini tehdit ettiği vurgulanıyor.