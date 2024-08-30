OpenAI'nin ChatGPT'si, haftalık 200 milyon kullanıcıya ulaşarak geçen yılki 100 milyon kullanıcı sayısını ikiye katladı.

OpenAI’nin popüler yapay zeka robotu ChatGPT, kullanıcı sayısını hızla artırmaya devam ediyor. Şirketin açıkladığı verilere göre, ChatGPT’yi her hafta 200 milyonun üzerinde kişi kullanıyor, bu da Kasım 2023’teki 100 milyon haftalık kullanıcı sayısının iki katına ulaşıldığını gösteriyor.

Fortune 500 şirketlerinin yüzde 92’sinin OpenAI ürünlerinden faydalandığını belirten OpenAI sözcüsü Taya Christianson, şirketin yeni GPT-4o Mini modelinin API kullanımını da iki katına çıkardığını vurguladı. Bu gelişmeler, OpenAI’nin sektördeki liderliğini pekiştiriyor.

ChatGPT, Meta ve Google’ı geride bırakıyor

Diğer yandan Google, Microsoft ve Meta gibi devler de kendi yapay zeka sohbet arayüzlerini piyasaya sürmüş durumda. Ancak ChatGPT, bu rekabete rağmen büyümeye devam ediyor. Örneğin, Meta’nın yapay zeka asistanı aylık 400 milyon aktif kullanıcıya sahipken, ChatGPT’nin haftalık kullanıcı sayısı bu seviyeye yaklaşıyor.

ABD AI Güvenlik Enstitüsü, OpenAI ve Anthropic’in büyük yapay zeka modellerinin halka sunulmadan önce hükümet tarafından değerlendirilmesine izin vermeyi kabul ettiklerini açıkladı. Bu arada, Apple ve Nvidia’nın OpenAI’ye yatırım yapabileceğine dair söylentiler de gündemde. ChatGPT, kullanıcı sayısını hızla artırarak yapay zeka dünyasında önemli bir yer edinmeye devam ediyor.