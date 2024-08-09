OpenAI, ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne de DALL-E 3 entegrasyonu getirdi. Ancak ücretsiz kullanıcılar, ciddi bir kısıtlama ile karşılaşacaklar.

Dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanmaya başladı. OpenAI, yapay zekânın artık ücretsiz kullanıcılar için de DALL-E 3 kullanmalarına izin vermeye başladı.

OpenAI, geçtiğimiz yıl ChatGPT'ye DALL-E 3 entegrasyonu getirdi. Bu entegrasyon sayesinde ChatGPT Plus aboneleri, ChatGPT üzerinden görüntüler üretebiliyorlardı. İşte bu özellik şimdi ücretsiz kullanıcılar için de erişime açıldı.

Ancak günde en fazla 2 görüntü oluşturabileceksiniz

ChatGPT'nin ücretsiz kullanıcılarına sunulan yeni özelliği, sınırsız kullanım imkânı sağlamıyor. Eğer ChatGPT için ödeme yapmıyorsanız ve DALL-E 3 ile görüntü oluşturmak isterseniz günde en fazla iki görüntü oluşturma hakkınız olacak.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre ChatGPT'nin yeni özelliği, şimdilik dağıtım aşamasında. Hâl böyle olunca söz konusu yenilik henüz size ulaşmamış olabilir. Belki de ulaşmıştır. Eğer deneme yaparsanız fikirlerinizi bizimle de paylaşmayı unutmayın.