OpenAI'ın sahibi olduğu ChatGPT'nin mobil uygulamasından elde ettiği gelir ortaya çıktı. Şirketin kazancı rakiplerine kıyasla akılalmaz seviyelerde.

ChatGPT’nin iOS ve Android uygulamaları, yeni gelen bir rapora göre Mayıs 2023’te piyasaya sürüldüğünden beri dünya genelinde 2 milyar dolar kazandı. Uygulama analiz şirketi Appfigures’a göre bu; Claude, Copilot ve Grok gibi rakiplerinin toplam kazancının yaklaşık 30 katı.

2025’te sadece Ocak-Temmuz arasında 1,35 milyar dolar gelir elde eden ChatGPT, geçen yılın aynı dönemine göre gelirini %673 artırdı. Aylık ortalama 193 milyon dolar kazanan uygulama, en yakın rakibi Grok’un (3,6 milyon dolar) tam 53 kat önünde.

ChatGPT'nin mobil uygulama toplam geliri 2 milyar doları aştı

Rakipler hâlâ farkı kapatmaya çalışsa da ChatGPT’nin mobildeki üstünlüğü net bir şekilde bariz. Elbette bu rakamlar yalnızca mobil uygulama mağazalarındaki gelirleri gösteriyor, şirketler ayrıca web üzerinden abonelik ve API kullanımıyla da para kazanıyor.

Kullanıcı başına harcamada da ChatGPT rakiplerinin açık ara önünde. Şirket dünya genelinde indirme başına ortalama 2,91 dolar, ABD’de ise 10 dolar kazanıyor. ABD, toplam gelirin %38’ini oluştururken, onu %5,3 ile Almanya takip ediyor.

İndirme rakamlarında da durum benzer. ChatGPT bugüne kadar 690 milyon kez indirilirken, en yakın rakibi Grok ise 39,5 milyon indirmede kaldı. Sadece 2025’te 318 milyon yeni indirme alan ChatGPT, geçen yılın aynı dönemine göre 2,8 kat artış elde etti. İndirme sayısında lider ise %13,7 ile Hindistan olurken, onu %10,3 ile ABD takip ediyor.