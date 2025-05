ChatGPT'ye her ay ödeme yapmaktan yorulduysanız, şirket yakında ömür boyu geçerli abonelik planı sunmaya başlayabilir.

ChatGPT artık hayatımızın her alanında ve kullanıcı tabanı da her geçen gün giderek büyüyor. Bugüne kadar kullanıcılar yalnızca aylık 20 dolarlık ChatGPT Plus veya 200 dolarlık ChatGPT Pro planları arasında seçim yapabiliyordu ancak görünüşe göre bu durum yakında değişecek.

ChatGPT uygulamasının test sürümünün kodlarında keşfedilen gelişmeye göre OpenAI çok yakında ChatGPT için yıllık ve hatta ömür boyu abonelik planları sunmaya başlayabilir. Sızıntı @M1Astra kullanıcı adlı X kullanıcısından geliyor.

Yeni abonelik seçenekleri kod satırlarında keşfedildi

Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamanın en son test sürümünde yeni abonelik seçeneklerine dair çeşitli kod satırları yer alıyor. Henüz fiyatlar netleşmiş değil ancak bir satırda yıllık abonelere özel bir indirimden söz ediliyor. Ayrıca kullanıcıların daha kısa süreli erişim tercihleri için haftalık abonelik opsiyonunun da gelme ihtimali var.

Şu an yıllık abonelik yalnızca işletmelere yönelik "Ekip" ve "Kurumsal" planlarla mümkün. Eğer bu sızıntı gerçeğe dönüşürse, bireysel kullanıcılar için uygun fiyatlı bir yıllık abonelik seçeneğinin gelmesi, özellikle ChatGPT’yi düzenli kullananlar için ciddi bir avantaj olabilir. Aylık fiyatların sabit kaldığı senaryoda yıllık aboneliğin fiyatı 240 dolar civarı olabilir ancak büyük olasılıkla %15’lik bir indirim olacak, bu da tutarı yaklaşık 200 dolara düşürecek.

Ömür boyu abonelik ne kadar olacak?

Ömür boyu abonelik ise çok daha karmaşık ve belirsiz bir konu. Genellikle “ömür boyu” abonelikler yaklaşık 10 yıl üzerinden hesaplanıyor. Bu da ChatGPT Plus için 2.000 ila 3.000 dolar, Pro plan içinse 20.000 ila 30.000 dolar arasında değişen fiyatlar anlamına geliyor.

Yine de bunların kesin olmadığını hatırlatmakta fayda var. OpenAI sadece bu seçenekleri test ediyor ve şirkete olan maddi etkisini tartıyor olabilir. Bu nedenle OpenAI cephesinden resmî bir açıklama gelene dek beklemekte fayda var.

