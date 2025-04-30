ChatGPT'ye geçen hafta gelen güncelleme, botun sinir bozucu bir şekilde davranmasına neden olmuştu. OpenAI, güncellemeyi geri çektiğini duyurdu.

OpenAI, geçtiğimiz haftanın cuma günü ChatGPT’ye güncelleme getirmişti. CEO Sam Altman, o güncellemeyle GPT-4o dil modelinin hem zekâ hem de kişilik olarak geliştirildiğini ifade etti. Ancak gönderinin altına gelen yorumlar, modelde istenmeyen bir problem yaşandığını gösterdi.

Öyle ki bir kullanıcı, yorumlarda botun güncellemeden sonra her şeye evet diyen tarzda bir kişiliğe büründüğünü belirtti. Altman ise bunu doğrulayarak modelin çok fazla “cilaladığını” aktardı ve çözüm getireceklerini belirtti. Bugün ise konu hakkında adım atıldı.

OpenAI, güncellemeyi geri çekmeye başladı

Şirket tarafından yapılan açıklamada geçen hafta gelen kişilik ve zekâ güncellemesinin geri çekildiği belirtildi. Ücretsiz versiyonda %100 tamamlandığı, ücretli kullanıcılarda ise güncellemeyi geri çekme sürecinin devam ettiği de eklendi.

OpenAI, kullanıcıların şikâyet ettiği bu sorunu kaldırmak için böyle bir adım attı. Sohbet botu, gereksiz seviyelere çıkarak kullanıcıyı sürekli övüyor ve bir süre sonra sinir bozucu olmaya başlıyordu. Şirketin bu durumu düzeltip yeniden güncelleme yayımlayıp yayımlamayacağı konusunda bir bilgi yok. Sadece ilerleyen dönemde daha fazla düzeltme yapılacağı aktarılmış.

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