ChatGPT'ye 4 yeni özellik eklendi. Bugün itibarıyla erişilebilen bu özelliklerin hepsi birbirinden kullanışlı.

Dünyanın en popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT, sürekli olarak güncelleniyor ve yeni özellikler kazanıyordu. Şimdi ise OpenAI, yapay zekâ aracına 4 yeni özellik eklendiğini duyurdu. Ayrıca modelin arama özelliğinin çok popüler olduğunu ve sadece geçen hafta 1 milyar civarında arama yapıldığını da ekledi.

Yeni özellikler, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Aramadan alışveriş yapmaya kadar birçok konuda size yardımcı olacaklar. Gelin lafı çok uzatmadan bu özelliklere bakalım.

ChatGPT’ye gelen yeni özellikler

Alışveriş

WhatsApp’tan arama

Geliştirilmiş alıntılar

Aramada trendler ve otomatik tamamlama

Alışveriş

Kademeli olarak herkese sunulmaya başlayan bu özellik, kullanıcıların ChatGPT’yi kullanarak alışveriş yapmasını sağlıyor. Aradığınız şeyi detaylarıyla sohbet botuna sorabiliyorsunuz. O da size en uygun ürünü buluyor. Ayrıca karşılaştırma yapma, incelemeler, fiyatlar ve satın almak için direkt linkler de ChatGPT tarafından sunulacak.

WhatsApp’tan arama

Şu anda kullanıcılar “1-800-242-8478” numarasını kullanarak ChatGPT’ye WhatsApp mesajı gönderebiliyor. Bu mesajlarla WhatsApp üzerinden ChatGPT’yi kullanarak sorularınıza yanıt alabiliyorsunuz, canlı maç skorları öğrenebiliyorsunuz. Bu numara ChatGPT’nin kullanıldığı her yerde çalışıyor. Yani Türkiye’de de numaraya WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz.

Geliştirilmiş alıntılar

ChatGPT, artık verilen bir yanıta birden fazla alıntı ekleyebilecek. Bu şekilde de daha fazla kaynaktan daha fazla bilgi kullanıldığını göreceğiz. Ayrıca yepyeni bir vurgulama tasarımı da alıntıların daha kolay görünebilmesini sağlamak için eklendi.

Aramada trendler ve otomatik tamamlama

Son olarak ChatGPT’nin arama özelliğine trendler geldi. Yani o anda popüler olan arama sorularını ChatGPT üzerinden görebileceksiniz. Ayrıca kullanıcılara yaptıkları aramalarda otomatik tamamlama önerileri de yapılacak. Böylece kullanıcının aradığı şeyi daha hızlı ve kolay bir şekilde bulması sağlanacak.