ABD'deki bir ortaokul öğrencisi ChatGPT'ye arkadaşını nasıl öldüreceğini sorması üzerine sistemlerin alarm vermesi sonrası gözaltına alındı.

Florida’da 13 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul bilgisayarından ChatGPT’ye “Arkadaşımı sınıf ortasında nasıl öldürürüm?” sorusunu sormasının ardından tutuklandı. Olay, okullardaki dijital gözetim sistemlerinden biri olan Gaggle’ın alarm vermesiyle ortaya çıktı. Polis, öğrenciyi sorguya aldıktan sonra çocuğun “sadece şaka yaptığını” iddia ettiğini açıkladı ancak yetkililer, bu tür “şakaların” okulda acil durum yaratabileceği uyarısında bulundu.

Volusia County Şerif Ofisi, olayı “bir başka yanlış anlaşılmış şaka” olarak nitelese de öğrenciyi gözaltına aldı. Yetkililer, ailelere çocuklarıyla bu tür davranışların sonuçları hakkında konuşmaları çağrısında bulundu. Henüz çocuğa ne tür suçlamalar yöneltileceği açıklanmış değil.

Şaka amaçlı yazdığını söylese de gözaltında tutuldu

Gaggle adlı şirket, ABD genelinde birçok okulda öğrencilerin internet aktivitelerini izleyen güvenlik hizmetleri sunuyor. Sistem, “öldürmek”, “intihar” veya “zorbalık” gibi anahtar kelimeleri tespit ettiğinde anında uyarı veriyor ve ekran görüntüsüyle yöneticilere iletiyor.

Tabii bu yaşanan olayın dışında bu tür uygulamalar, gizliliğe aykırı olması neticesiyle de eleştiriliyor. Pek çok kişi, bu sistemlerin “öğrencilerin ev yaşamına kadar uzanan bir polis gözetimi” yarattığını söylüyor. Bu noktadaki tartışma hâlâ gitgelli bir şekilde devam ediyor olsa da en azından global çapta olaylara erken müdahale edilebildiğini görmek sevindirici...