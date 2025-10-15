Tümü Webekno
ChatGPT'de Spotify Nasıl Kullanılır? (Nasıl Bağlayacağınızı ve Ne İçin Kullanabileceğinizi Anlattık)

OpenAI geçtiğimiz hafta ChatGPT'ye birçok harici uygulamanın entegre edileceğini ve doğrudan ChatGPT'den kullanılabileceğini açıkladı. Peki Spotify, ChatGPT üzerinden nasıl kullanılır?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ChatGPT'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği yeni yayında üçüncü parti uygulamaların ChatGPT'ye entegre edileceği ve hesaplarınızı bağlamanız sonucunda bu uygulamaları doğrudan ChatGPT üzerinden kullanabileceğiniz açıklanmıştı.

Tüm uygulamalar aynı anda gelmemiş olsa da Spotify, ChatGPT'ye eklenen ilk uygulamalardan biri konumunda. Peki Spotify hesabınızı ChatGPT'ye nasıl bağlayabilirsiniz ve ne gibi konularda kullanabilirsiniz? Gelin hep birlikte bakalım.

Spotify, ChatGPT'ye nasıl bağlanır?

Spotify - ChatGPT

Öncelikle belirtelim, şu anda ChatGPT'nin web sürümünden Spotify bağlamak mümkün değil. Ayrıca telefonda bağlamak için de uygulama dilinizi İngilizce olarak ayarlamanız gerekiyor. Bu aşamadan sonra Spotify hesabınızı artık ChatGPT'ye bağlayabilir ve doğrudan ChatGPT içerisinden kullanabilirsiniz.

  • Adım #1: ChatGPT'yi açın ve profil ayarlarına girin.
  • Adım #2: Apps & Connectors bölümüne girin.
  • Adım #3: Burada karşınıza Spotify ve diğer birçok uygulama çıkacak. Spotify'a tıklayın ve 'Connect' deyin.
  • Adım #4: Açılan ekranda Spotify hesabınıza giriş yapın.
  • Adım #5: Spotify ile ChatGPT hesaplarınız artık birbirine bağlı.

Spotify, ChatGPT'den nasıl kullanılır?

Spotify - ChatGPT

  • Adım #1: ChatGPT'de sohbet ederken @Spotify komutunu kullanarak artık doğrudan Spotify'ı çalıştırabilirsiniz. Eğer Spotify hesabınızı bağlamadıysanız, bunu ilk kez yaptığınızda Spotify hesabınızı bağlamanız istenecektir.
  • Adım #2: @Spotify komutunun ardından yapmak istediğiniz her şeyi doğrudan sohbet üzerinden söyleyebilirsiniz.
  • Adım #3: ChatGPT, sohbetinizde Spotify uygulamasını otomatik olarak açacak ve görevi yerine getirmek için istediğiniz noktalara sadık kalacak.
  • Adım #4: ChatGPT'nin size getirdiği liste ve parçalara dokunarak doğrudan Spotify uygulamasına gidebilirsiniz.

Spotify'ı ChatGPT'den kullanabilmek neden önemli?

Spotify - ChatGPT

Hepimiz çoğu zaman beğendiğimiz şarkıları farklı listelere atıyor, daha sonra müzik dinlemek istediğimizde açıp dinliyoruz. Tabii bazı zamanlar yeni parçalar aradığımız veya farklı ruh hallerinde olduğumuz oluyor.

Spotify ve benzeri müzik akış platformları şarkı önerme konusunda sayısız algoritma ve özelliğe sahip olsa da bu işi artık ChatGPT'ye devredebileceksiniz. İster aradığınız bir parçayı sorun, ister ruh halinize uygun çalma listesi oluşturmasını söyleyin, ChatGPT bu işi artık sizden devralacak.

Spotify'ın ücretsiz ile Premium kullanıcıları arasında fark var mı?

Özellik Ücretsiz Kullanıcı Premium Kullanıcı Açıklama
Müzik ve Podcast Önerme Her iki kullanıcı türü de şarkı, sanatçı, albüm ve podcast önerileri alabilir.
Mevcut Listelerden Önerme Ücretsiz kullanıcıların önerileri genellikle Haftalık Keşif gibi mevcut listelerden gelir.
Spesifik Yeni Liste Oluşturma Sadece Premium kullanıcılar, "akşam yemeği için caz listesi" gibi istemlerle sıfırdan yeni listeler oluşturabilir.
Kişisel Dinleme Alışkanlıklarına Dayalı Derin Kişiselleştirme ✅ (Sınırlı) Premium kullanıcılar, dinleme geçmişlerine dayalı daha ayrıntılı ve kişiselleştirilmiş öneriler alır.
Sohbet Bağlamını Kullanma ChatGPT her iki kullanıcı türü için de sohbetin genel bağlamını kullanarak öneriler sunabilir.
Spotify Yapay Zeka

