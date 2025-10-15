ChatGPT'de Spotify Nasıl Kullanılır? (Nasıl Bağlayacağınızı ve Ne İçin Kullanabileceğinizi Anlattık)

OpenAI geçtiğimiz hafta ChatGPT'ye birçok harici uygulamanın entegre edileceğini ve doğrudan ChatGPT'den kullanılabileceğini açıkladı. Peki Spotify, ChatGPT üzerinden nasıl kullanılır?

ChatGPT'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği yeni yayında üçüncü parti uygulamaların ChatGPT'ye entegre edileceği ve hesaplarınızı bağlamanız sonucunda bu uygulamaları doğrudan ChatGPT üzerinden kullanabileceğiniz açıklanmıştı.

Tüm uygulamalar aynı anda gelmemiş olsa da Spotify, ChatGPT'ye eklenen ilk uygulamalardan biri konumunda. Peki Spotify hesabınızı ChatGPT'ye nasıl bağlayabilirsiniz ve ne gibi konularda kullanabilirsiniz? Gelin hep birlikte bakalım.

Spotify, ChatGPT'ye nasıl bağlanır?

Öncelikle belirtelim, şu anda ChatGPT'nin web sürümünden Spotify bağlamak mümkün değil. Ayrıca telefonda bağlamak için de uygulama dilinizi İngilizce olarak ayarlamanız gerekiyor. Bu aşamadan sonra Spotify hesabınızı artık ChatGPT'ye bağlayabilir ve doğrudan ChatGPT içerisinden kullanabilirsiniz.

Adım #1 : ChatGPT'yi açın ve profil ayarlarına girin.

: ChatGPT'yi açın ve profil ayarlarına girin. Adım #2 : Apps & Connectors bölümüne girin.

: Apps & Connectors bölümüne girin. Adım #3 : Burada karşınıza Spotify ve diğer birçok uygulama çıkacak. Spotify'a tıklayın ve 'Connect' deyin.

: Burada karşınıza Spotify ve diğer birçok uygulama çıkacak. Spotify'a tıklayın ve 'Connect' deyin. Adım #4 : Açılan ekranda Spotify hesabınıza giriş yapın.

: Açılan ekranda Spotify hesabınıza giriş yapın. Adım #5: Spotify ile ChatGPT hesaplarınız artık birbirine bağlı.

Spotify, ChatGPT'den nasıl kullanılır?

Adım #1 : ChatGPT'de sohbet ederken @Spotify komutunu kullanarak artık doğrudan Spotify'ı çalıştırabilirsiniz. Eğer Spotify hesabınızı bağlamadıysanız, bunu ilk kez yaptığınızda Spotify hesabınızı bağlamanız istenecektir.

: ChatGPT'de sohbet ederken @Spotify komutunu kullanarak artık doğrudan Spotify'ı çalıştırabilirsiniz. Eğer Spotify hesabınızı bağlamadıysanız, bunu ilk kez yaptığınızda Spotify hesabınızı bağlamanız istenecektir. Adım #2 : @Spotify komutunun ardından yapmak istediğiniz her şeyi doğrudan sohbet üzerinden söyleyebilirsiniz.

: @Spotify komutunun ardından yapmak istediğiniz her şeyi doğrudan sohbet üzerinden söyleyebilirsiniz. Adım #3 : ChatGPT, sohbetinizde Spotify uygulamasını otomatik olarak açacak ve görevi yerine getirmek için istediğiniz noktalara sadık kalacak.

: ChatGPT, sohbetinizde Spotify uygulamasını otomatik olarak açacak ve görevi yerine getirmek için istediğiniz noktalara sadık kalacak. Adım #4: ChatGPT'nin size getirdiği liste ve parçalara dokunarak doğrudan Spotify uygulamasına gidebilirsiniz.

Spotify'ı ChatGPT'den kullanabilmek neden önemli?

Hepimiz çoğu zaman beğendiğimiz şarkıları farklı listelere atıyor, daha sonra müzik dinlemek istediğimizde açıp dinliyoruz. Tabii bazı zamanlar yeni parçalar aradığımız veya farklı ruh hallerinde olduğumuz oluyor.

Spotify ve benzeri müzik akış platformları şarkı önerme konusunda sayısız algoritma ve özelliğe sahip olsa da bu işi artık ChatGPT'ye devredebileceksiniz. İster aradığınız bir parçayı sorun, ister ruh halinize uygun çalma listesi oluşturmasını söyleyin, ChatGPT bu işi artık sizden devralacak.

Spotify'ın ücretsiz ile Premium kullanıcıları arasında fark var mı?