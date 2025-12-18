Tümü Webekno
ChatGPT Tam Teşekküllü Bir Uygulama Mağazasına Sahip Olacak: Peki Ne İşe Yarayacak?

ChatGPT'nin yaptığı duyuruya göre şirket geliştiricilerin uygulamalarının yer aldığı bir uygulama mağazasını aktif etmeye hazırlanıyor. Geliştirilen ilk uygulamalar yakında buradan kullanılabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, ChatGPT içinde kullanılabilecek uygulamalar için önemli bir yeniliği duyurdu. Artık geliştiriciler, uygulamalarını doğrudan ChatGPT’ye gönderip inceleme sonrası yayınlayabilecek. Kullanıcılar ise sohbet sırasında market siparişi vermekten sunum hazırlamaya kadar pek çok işlemi bu uygulamalar aracılığıyla yapabilecek.

Yeni oluşturulan uygulama dizini, ChatGPT’nin araçlar menüsünden veya http://chatgpt.com/apps adresinden erişilebilir olacak. Kullanıcılar buradan uygulamaları arayıp inceleyebilecek. Ayrıca geliştiriciler, uygulamalarına özel bağlantılar paylaşarak kullanıcıları doğrudan kendi sayfalarına yönlendirebilecek. Uygulamalar sohbet sırasında @ ile etiketleme yoluyla ya da araçlar menüsünden anında çalıştırılabilecek. OpenAI, konuşmanın bağlamına göre ilgili uygulamaları önermeyi de test ettiğini söylüyor.

Geliştiriciler uygulamaları üzerinden para kazanabilecek

OpenAI’nin beta aşamasındaki Apps SDK’si, ChatGPT ile uyumlu, sohbet odaklı uygulamalar geliştirmeyi mümkün kılıyor. Şirket, başarılı uygulamaların net bir amaca hizmet etmesi, kullanımı kolay olması ve kullanıcıya gerçek bir fayda sunması gerektiğini vurguluyor.

Hazırlanan uygulamalar, OpenAI Geliştirici Platformu üzerinden incelemeye gönderilecek. İlk onaylanan uygulamaların 2026'dan itibaren kademeli olarak yayınlanması planlanıyor. Monetizasyon tarafında ise geliştiricilerin, fiziksel ürün satışları için uygulamalarını harici sitelere bağlamasına izin verilecek. İlerleyen dönemde dijital ürünler için de gelir modelleri gündemde.

