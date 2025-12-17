Yapay Zekâ ile Film Seti Gezme Videoları Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlattık!

Son dönemin popüler yapay zekâ videolarından olan film seti gezme videolarının nasıl yapıldığını biliyor muydunuz?

Son günlerde sosyal medyada sıkça görmüşsünüzdür... Pek çok kişi yeni akım olan yapay zekâ ile film setlerini gezdikleri videolar üretmeye başlamış durumda.

Peki bu akıma siz nasıl katılabilirsiniz? Cevabı da süreci de aslında basit. Gelin adım adım bu akıma nasıl katılabileceğinizi anlatalım.

Adım #1: Gemini'ı açın

İlk olarak Gemini'ı açın ve dilerseniz bir selfie fotoğrafınızı, dilerseniz bir vesikalık fotoğrafınızı ekleyin. Görselde yüzünüzün net bir şekilde göründüğünden emin olun.

Adım #2: Nano Banana ile görselleri oluşturun

Gemini'a fotoğrafınız ekli iken aşağıdaki prompt'u yazın ve sohbet ekranında Nano Banana'yı seçin:

"Keep the person in the reference image, their pose, and their clothing exactly the same. The person is holding the camera with one hand, and a natural and candid photo is being taken with the main characters on the set of the Inception (Buraya başka film yazabilirsiniz) movie in POV style. The background should feature a behind-the-scenes view of a famous scene from the film and a natural set image. A highly detailed and realistic photo. Everyone should be looking at the camera. 9:16 aspect ratio."

Videonuzda yer almasını istediğiniz film setlerinden kaç adet varsa o kadar görsel oluşturmalısınız. Tüm görselleri oluşturmanızın ardından sonraki adıma geçebilirsiniz.

Adım #3: Görselleri videoya dönüştürün

Bu aşamada bir video oluştururken o videonun ilk ve son görselini referans olarak verebileceğiniz yapay zekâ video oluşturma araçlarını kullanmanız gerekiyor. Tavsiyemiz Higgsfield ancak Sora gibi başka araçları da kullanabilirsiniz. Bu araçların ücretli olduğunu da belirtmekte fayda var.

Kullanacağınız aracı belirledikten sonra (görseldeki Higgsfield) video oluşturmak için ilk ve son sekansın referans görselini yükleyin. Ardından aşağıdaki prompt'u kullanın:

"A man/woman takes a front-camera selfie with an actor. He/she then runs very fast, holding the mobile, and reaches another actor to take another selfie. Cinematic, realistic, natural handheld motion, dynamic behind-the-scenes vibe. Only the man/woman is running."

Bu aşamada sadece ilk ve son görseli değil, oluşturduğunuz tüm görselleri de frame olarak ekleyebilirsiniz. Ayrıca her frame için ayrı prompt da girebilirsiniz. Bu kısım tamamen yaratıcılığınıza kalmış.

Adım #4: Videoları kurgulayın

Oluşturduğunuz videoların süresi kısa olacağından, bu videoları Capcut benzeri herhangi bir edit aracıyla birleştirin ve artık paylaşıma hazır.