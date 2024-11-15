OpenAI, ChatGPT'nin Windows uygulamasını tüm kullanıcıların erişimine açtı. Uygulama, artık ChatGPT aboneliğine ihtiyaç duymadan da kullanılabilecek.

Yaklaşık 1 ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT'nin Windows uygulamasının yayımlandığından bahsetmiştik. Kullanıcılar, web sürümle uğraşmak zorunda kalmadan üretsel yapay zekâya hızlıca ulaşabileceklerdi.

Ancak o günkü haberimizde, uygulamanın sadece ücretli aboneler tarafından kullanılabildiğini aktarmıştık. Yani ChatGPT için ödeme yapmayan kullanıcılar, Windows uygulanamasından faydalanamıyorlardı. An itibarıyla bu durum değişti.

ChatGPT uygulaması, artık ücretsiz olarak da kullanılabiliyor!

ChatGPT'nin Windows sürümü için bir güncelleme yayımlayan OpenAI, üretsel yapay zekâyı tüm kullanıcıların erişimine açtı. Yani artık ChatGPT abonesi olmasanız bile uygulamadan faydalanabileceksiniz.

ChatGPT'nin Windows uygulamasına erişmek isteyen okurlarımız, buradaki bağlantı üzerinden Microsoft Store'a erişebilirler.