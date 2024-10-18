OpenAI, ChatGPT'nin Windows bilgisayarlar için geliştirilmiş uygulamasını yayımladı. Erken erişimde olan uygulamaya Microsoft Store üzerinden erişilebiliyor.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Yapılan açıklama kapsamında, ChatGPT'nin Windows özel uygulamasının yayımlandığı duyuruldu. Henüz erken erişim aşamasında olan uygulama, Microsoft Store aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.

ChatGPT, bundan aylar önce Mac bilgisayarlar için bir uygulama olarak kullanıma sunulmuştu. Windows kullanıcılarının ise sadece internet tarayıcısı üzerinden ChatGPT'ye ulaşmaları gerekiyordu. İşte an itibarıyla bu durum değişti. Artık Windows bilgisayar sahipleri de ChatGPT uygulamasına erişebilecekler.

ChatGPT uygulaması böyle görünecek

Ancak hemen sevinmeyin. Çünkü ChatGPT'nin Windows uygulaması, şu aşamada sadece ücretli abonelik satın alan kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek. Yani ücretsiz kullanıcılar, yazılımı indirseler de herhangi bir işlevsellik bulamayacaklar. Bu durumun ne zaman değişeceği şimdilik belli değil.

Eğer siz de ChatGPT'nin Microsoft Store'daki sayfasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. OpenAI, uygulama için bir kısayol oluşturduğunu, "ALT + Boşluk" kombinasyonu ile yüklenen uygulamaya hızlıca erişilebileceğini söyledi.