ChatGPT'nin "Yaş Tahmini" Özelliği Duyuruldu: Genç Kullanıcılar İçin Yeni Dönem Başlıyor!

OpenAI, ChatGPT'ye getirdiği yeni yaş tahmini özelliği ile kullanıcıların yaşını tahmin ederek ona göre kısıtlamalar uygulamaya başlayacak.

OpenAI, genç kullanıcıları korumak amacıyla ChatGPT’ye dikkat çekici bir özellik olan yaş tahminini ekledi. Yeni sistem, kullanıcıların reşit olup olmadığını anlamaya çalışarak sohbetlerde daha güvenli içerik sınırları uygulamayı hedefliyor.

Son yıllarda yapay zekânın çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri yoğun şekilde tartışılıyor. ChatGPT’nin genç kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkilerine dair eleştiriler alan OpenAI, özellikle reşit olmayanlara uygunsuz içerik sunulmasıyla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle sık sık gündeme gelmişti. Hatta geçtiğimiz yıl, 18 yaş altındaki kullanıcılara erotik içerik üretilmesine yol açan bir hata nedeniyle şirket kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Yeni "yaş tahmini" özelliği nasıl çalışıyor?

OpenAI’ın duyurduğu bu yeni “yaş tahmini” özelliği, kullanıcıların verdiği bilgiler ve davranışlarına bakarak çalışıyor. Sistemin değerlendirdiği sinyaller arasında kullanıcının beyan ettiği yaş, hesabın ne zamandır aktif olduğu ve genellikle hangi saatlerde kullanıldığı gibi detaylar yer alıyor. Eğer bir hesabın sahibinin 18 yaş altında olduğu tahmin edilirse cinsellik, şiddet ve benzeri hassas konuları filtreleyen koruma mekanizmaları otomatik olarak devreye giriyor.

Yanlışlıkla reşit olmayan olarak işaretlenen kullanıcılar için de bir çözüm var. Bu kişiler, OpenAI’ın kimlik doğrulama ortağı olan Persona üzerinden selfie göndererek hesaplarının “yetişkin” statüsünü yeniden doğrulatabilecek.

Peki siz ChatGPT'ye gelen bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.