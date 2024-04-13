Chery, 2024'ün ilk çeyreğine ait satış rakamlarını açıkladı. Firma bu dönemde satışlarını %60,3 artırarak rekor kırdı.

21 yıldır Çin'in otomobil ihracatında zirveden inmeyen Chery, bu etkileyici başarısını 2024 yılının ilk çeyreğinde rekor ihracat rakamlarıyla süsledi. Firmanın Mart 2024 satış rakamlarını açıklaması ile birlikte yılın ilk üç ayındaki toplam satış rakamı ortaya çıkmış oldu. Firmanın satışları geçtiğimiz ay %45,3 yılın ilk çeyreğinde ise %60,3 artış gösterdi.

Mart ayına baktığımızda firma toplamda 181 bin 585 adet araç satmayı başardı. Böylece yılın ilk üç aylık döneminde Chery'nin toplam satış rakamı da 529 bin 604 adedi buldu. Böylece Çinli üretici tarihinde en çok satış yaptığı ilk çeyreği geride bırakmış oldu.

İlk iki aydaki büyüme Chery'ye rekoru getirdi

Chery Grubu, yılın ilk iki ayında satışlarını %70 oranında artırmayı başarmıştı. Bu dönemde sektör ortalaması ise %11,1 olarak gerçekleşmişti. Sektör çapında yüzde 3,7 büyüme beklenen mart ayında ise firma satışlarını %45,3 oranında artırdı.

Sektörden yaklaşık 12 kat daha hızlı büyüyen Chery, yeni enerjileri kullandığı araçlarının satışlarını da dikkat çekici şekilde artırmayı başardı. Grubun bu yılın ilk çeyreğinde ihraç ettiği araç sayısı da %40,9 artarak 253 bin 418 aracı buldu. Firmanın bu dönemde gerçekleştirdiği “ARRIZO 8 Estetik Seyahat: Dünya Çapındaki En İyi 8 Muhteşem Göl Koleksiyonu” kampanyası, Filipinler ve Meksika gibi pazarlarda Qpower teknolojisini satışa sunması gibi aktiviteleri de bu büyümeye olumlu yansıdı.

Chery büyümeye devam eden bir firma olarak dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sizce bir gün firmayı "Dünyanın en değerli otomobil markası" olarak görür müyüz? Yorumlarınızı bekliyoruz.