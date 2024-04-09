İspanya'dan gelen bilgilere göre Chery, Avrupa'daki ilk fabrikasını ülkede kurabilir. Çinli otomobil devi, geçen yıl ülkemizde üretim için bakanlıklarla görüşmeye başladığını duyurmuştu. Ancak İspanya ihtimali, bunun gerçekleşme ihtimalinin düştüğünü gösterdi.

Çinli otomobil üreticisi Chery, geçtiğimiz yıl resmen Türkiye’ye geri dönmüştü. Dev marka kısa sürede tüketiciler arasında popüler olmayı başarmıştı. 2023’ün ekim ayında ise şirketten heyecan verici bir açıklama gelmişti. Bu açıklamada şirketin Türkiye’de bir fabrikayla üretim yapmayı planladığı ve bakanlıklarla görüşmelere başladığı ifade edilmişti.

Chery’nin ülkemizde üretim yapması için bekleyiş sürerken bugün üzücü bir gelişme yaşandı. Reuters’ın aktardığına göre otomobil devi, farklı bir ülkede fabrika kurmayı düşünüyor.

Chery, Avrupa’daki ilk fabrikasını İspanya’da kurmaya yakın

Hükûmetten ve yerli bir şirketten gelen açıklamalara dayandırılan habere göre Chery, İspanya’da fabrika kurmayı planlıyor. Anlaşmanın son seviyelere geldiği ve yakında resmîleşebileceği de ekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse otomobil devi Avrupa’daki ilk fabrikasını kurmuş olacak. Tesisin Barselona’da olacağı da gelen bilgiler arasında.

Chery’den konu hakkında resmî bir açıklama yok. Ancak İspanya’da fabrika kurulması, Türkiye’ye yatırımdan vazgeçilmiş ve geçen sene yapılan görüşmelerin pek olumlu sonuç vermemiş olabileceğini gösteriyor. Yani farklı bir gelişme olmazsa Chery’nin ülkemizde bir fabrika kurma ihtimalinin düştüğünü söyleyebiliriz.

Bu da bir önemli bir fırsatın kaçırılmış olabileceğinin ve BYD'den sonra bir otomobil devinden daha yatırımın daha kaçırılmış olabileceğinin bir göstergesi. Tabii ki şu an için kesin konuşmanın doğru olmayacağını da vurgulamak gerek. Kesin bilgiler geldiğinde detayları öğreneceğiz.