Çinli otomobil markası Chery, premium segmentine konumlandırmak istediği markası yeni Jaceoo'yu ülkemize getirmek için kolları sıvadı.

Türkiye, son dönemde otomotiv dünyasının dikkat çeken pazarları arasında yer alıyor. Özellikle Çinli üreticilerin büyük ilgi gösterdiği ülkemizin yollarına çıkması planlanan son marka, Chery'nin premium segmenti hedefleyen yeni markası Jaceoo oldu. Geçtiğimiz yılki Şangay Otomobil Fuarında tanıtılan marka, Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

Markanın Habertürk'e yaptığı açıklamalar göre Jaceoo, Türkiye'ye yaz aylarında giriş yapacak. Firmanın ülkemizde satılacak ilk modeli ise kompakt SUV'si Jaecoo 7 olacak. Elbette ki firmanın ülkemize gelecek tek modeli o olmayacak, peşinden e-segment elektrikli SUV modeli Jaecoo 8 de gelecek. Bu modelin bazı ülkelerde Chery Tiggo 9 Pro adı altında satıldığı da biliniyor.

Jaecoo, yaz aylarında yollarda olacak

Jaecoo için Chery Türkiye de farklı bir bayi yapılanması üzerinde çalışıyor. Bayilik anlaşmaları için görüşmeler devam ediyor. Yeni yapılanma kapsamında Omoda-Jaecoo markaları için ayrı bir bayi ağı oluşturulacak.

İsmi Almanca'daki Jeager(Avcı) ve İngilizce'deki Cool(Havalı) sözcüklerinin birleşimiyle oluşturulan araç, Jaguar Land Rover grubu ile iş birliğine gidiyor. Çin pazarında satılan Jaguar Land Rover modelleri, Chery'nin Wuhu'daki fabrikasında üretiliyor.

Çinli üretici, bu ortaklıktan kazandığı deneyim ve bilgileri kendi otomobiline aktarıyor. Marka yetkilileri araç için "Off-road odaklı ama klasik bir off-road aracına göre daha modern olmayı hedefliyoruz. Amacımız genç-klasik modeller üretmek." açıklamasında bulundu. Jeacoo modelleri ülkemize hem şarjlı hibrit hem de benzinli motorlar ile gelecek.