Chery'nin 15 Milyonuncu Aracı Banttan İndirildi

Chery Grubu, otomotiv üretiminde önemli bir aşamayı da geride bıraktığını açıkladı.

Otomotiv sektörünün yükselen firmalarından biri olan Chery, son yıllarda satışlarını arttırıyor. Malezya, Kazakistan, Brezilya, Çin ve Mısır'daki fabrikalarda üretime devam eden Chery, 15 milyonuncu aracını banttan indirdi. 19 Ekim'de 15 milyonuncu aracını banttan indiren firma, Wuhu üretim üssünden bu önemli kilometre taşını kutlamak için bir kutlama düzenledi. Üretim bandından indirilen 15 milyonuncu Chery modeli ise TIGGO 8 oldu.

Çinli üretici ilk aracını 18 Aralık 1999'da üretim bandından indirmişti. Kısa sürede ilerleme kaydeden firma, 21 yıl üst üste Çin'in en büyük binek otomobil ihracatçısı konumunda bulunmayı da başardı. 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren Chery, bu yıl ise Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 752 bin 793 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Chery satışlarını da arttırıyor

Bu satış rakamı, geçen yılın toplam satış rakamlarının yüzde 93'üne denk geliyor ve firmanın yıldan yıla aynı dönem için yüzde 39,9'luk artış gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Firma bu dönemde ihracatını da yüzde 25,4 oranında arttırarak 829 bin 353 adet satışa ulaştı.

Çinli üretici, hem içten yanmalı hem de yeni nesil enerji kaynakları kullanan motorlara sahip araçlar üretmeye devam ediyor. Çinli üreticinin gelecekteki hamleleri şimdiden merak ediliyor. Firmanın 25 yıl gibi sektörel anlamda kısa bir sürede 0'dan 15 milyon araca ulaşması dikkate değer bir başarı oldu.